BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova il rialzo (21 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI PROVA IL RIALZO

Pochi i dati macroeconomici attesi per oggi. In Europa l'unico evento da segnalare è il saldo della bilancia commerciale spagnola alle ore 10. Nessuna notizia dagli Stati Uniti. Dal Canada, invece, alle 14:30 è atteso l'indice dei principali prezzi al consumo per il mese di giugno. Sempre alla stessa ora le vendite al dettaglio per il mese di maggio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,17% a quota 21.441 punti. La giornata era iniziata piatta, ma aveva fatto segnare un incremento importante durante la conferenza di Mario Draghi che l'aveva portata a guadagnare oltre mezzo punto percentuale. La sessione tuttavia si è conclusa negativamente per tutte le Borse europee.

A fare bene durante la giornata è stato Salvatore Ferragamo, uno dei migliori in questa sessione, che ha chiuso con un balzo del 3%. Bene anche Moncler che ha guadagnato lo 0,56% e Buzzi Unicem che ha messo a segno un progresso dell'1,64%. Sparsi i bancari con Intesa Sanpaolo che ha guidato i rialzi con un +0,42%. Bene anche Unicredit che ha guadagnato lo 0,12%. Invariata Banco Bpm mentre Ubi Banca ha perso l'1,02%. Giornata positiva per lo spread fra Btp e Bund che si è attestato a 158 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,1%.

