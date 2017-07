MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il futuro di Atlante (oggi 23 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL FUTURO DI ATLANTE

In un articolo di Milano Finanza ci si interroga sul futuro del Fondo Atlante. In effetti con Atlante 1 sono stati garantiti gli aumenti di capitale di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che altrimenti sarebbero andati deserti. Tuttavia oggi le due banche venete sono in procinto di passare a Intesa Sanpaolo per la cifra simbolica di un euro, quindi di quell’investimento non è rimasto nulla. Diverso però il destino di Atlante 2, che ha avuto un ruolo cruciale nello sbloccare la trattativa tra Italia e Ue su Mps firmando il contratto per la cartolarizzazione di 26 di crediti deteriorati della banca toscana, la più grande operazione di questo tipo sul mercato italiano. Se dunque da un lato sarebbe logico liquidare il Fondo per via di quanto accaduto con Atlante 1, dall’altro Atlante 2 nel lungo periodo potrebbe vedere dei rendimenti interessanti, nel caso riuscisse a recuperare le sofferenze che avrà acquisito da Monte dei Paschi.

Per questo, spiega il quotidiano finanziario, si sta valutando una scissione parziale del fondo. “In questo modo ci sarebbe la possibilità di valorizzare la componente di patrimonio investita in Atlante 2 e di permettere così ai quotisti di beneficiare dei rendimenti futuri sulla componente npl”, si legge su MF, che cita poi una fonte secondo cui “il tema non è stato ancora discusso in comitato, ma è possibile che le riflessioni inizino nella prossima riunione”. Se dunque Atlante è stata importante per il salvataggio di Monte dei Paschi, ora gli Npl della banca toscana potrebbero essere fondamentali per il rilancio del fondo di Quaestio.

GLI AZIONISTI DELLE BANCHE QUOTATE

Dopo la ricapitalizzazione precauzionale, lo Stato avrà il 70% del capitale di Monte dei Paschi. Ma questa situazione non durerà a lungo: il Tesoro dovrà poi rimettere sul mercato le sue azioni appena la banca sarà stata risanata. Il panorama delle banche quotate non è però certo molto “ordinato”. Una ricerca del Centro Studi Uilca, sulla base delle comunicazioni obbligatorie alla Consob, rivela infatti che sono solo 35 gli azionisti di banche quotate con partecipazioni dichiarate superiori al 3%, per un valore complessivo, ai prezzi di mercati, di 26,9 miliardi euro, contro un capitalizzazione complessiva delle banche di 119,8 miliardi. “Non possiamo non notare che non si conosce chi sia il proprietario dei 92,9 miliardi di euro del sistema bancario italiano”, ha spiegato Roberto Telatin, curatore della ricerca. La quale mette in evidenza un altro dettaglio interessante: circa un terzo dei 35 azionisti con partecipazioni maggiori al 3% sono investitori stranieri. Inoltre, i maggiori azionisti delle due principali banche popolari che si sono trasformate in Spa, ovvero Banco Bpm e Ubi Banca, sono fondi di investimenti stranieri.

Telatin ha evidenziato che “oggi, con le fondazioni che hanno riallocato il proprio patrimonio uscendo, o riducendo, la propria presenza nel mondo del credito, con la trasformazione giuridica delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, si aprono nuovi scenari per il sistema bancario italiano”. Scenari che è bene cercare di prevedere, perché, come ha sottolineato Massimo Masi, Segretario generale Uilca, “il rischio concreto che corriamo èche nelle banche, con piccole percentuali di capitale, si possono attuare scelte che arricchiscono pochi e impoveriscono molti”.

