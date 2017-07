BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (24 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

La settimana inizia con alcuni dati macroeconomici importanti. Alle 9:00 l'indice PMI manifatturiero francese per il mese di luglio. Alle 9:30 l'indice dei direttori degli acquisti del settore servizi tedeschi per il mese di Luglio. Alle 10:00 l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona: gli analisti stimano un risultato di 57,2 punti, in leggera decrescita rispetto a giugno. Sempre alla stessa ora l'indice dei direttori agli acquisti del settore servizi dell'Eurozona per il mese di giugno: gli analisti si attendono un dato pari a 55 punti base, invariato rispetto a giugno. Alle 15:00 è prevista un'asta di titoli francesi con scadenza a tre, sei e dodici mesi. Alle 15:45 l'indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero americano per il mese di luglio: le attese sono per un dato pari a 52,1 punti.

Venerdì Piazza Affari ha archiviato la sessione con un ribasso dell'1,1% a quota 21.202 punti. Male i titoli bancari con Bper che ha guidato i ribassi con un -2,68%. Giù anche Unicredit che ha perso il 2,02%, Banco Bpm che ha perso l'1,67% e Mediobanca che ha ceduto l'1,25%. Meglio Intesa Sanpaolo che ha comunque chiuso la sessione con un ribasso dello 0,56%. Molto male anche FCA che ha lasciato sul terreno il 2,62% e Buzzi Unicem che ha perso il 2,51%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è rimasto pressoché invariato e si è attestato a 157,5 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,08%.

