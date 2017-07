MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e gli immobili legati agli Npl delle banche (oggi 24 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

GLI IMMOBILI LEGATI AGLI NPL

Uno dei problemi che affliggono le banche, e che anche Monte dei Paschi ha dovuto affrontare per avere il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale, è quello degli Npl. Cui spesso sono legati degli immobili. Il Sole 24 Ore ha riportato i dati forniti dal Gruppo Sistemia, società che opera nella gestione dei crediti in sofferenza, sulla base dei numeri del ministero della Giustizia, riguardante gli immobili all’incanto derivanti da mutui o finanziamenti andati in sofferenza. In tutto ammontano a 88 miliardi di euro, ma si stima che non verranno venduti a più di 25 miliardi. Questo perché sempre più spesso le aste vanno deserte e i prezzi base devono quindi essere tagliati, creando, come si può intuire, non pochi problemi alle banche. Tanto che alcune di loro hanno cominciato ad attrezzarsi con le Reoco, ovvero delle divisioni interne che si occupano di analizzare gli immobili ed eventualmente acquistarli al momento in cui il prezzo d’asta fosse particolarmente basso.

In questo modo si evita un crollo dei prezzi e la banca può anche decidere di provare a valorizzare l’immobile acquistato rivendendolo in un secondo momento. Anche il Gruppo Sistemia, come altre società, ha trovato il modo di far aumentare la partecipazione di soggetti del settore immobiliare alle aste. Resta il fatto, viene messo in evidenza dall’articolo di Morya Longo, che servirebbe anche un aiuto da parte della politica. Per esempio, rinnovando l’incentivo fiscale a chi acquistava un immobile a un’asta che è scaduto a giugno.

GLI AZIONISTI DELLE BANCHE QUOTATE

Dopo la ricapitalizzazione precauzionale, lo Stato avrà il 70% del capitale di Monte dei Paschi. Ma questa situazione non durerà a lungo: il Tesoro dovrà poi rimettere sul mercato le sue azioni appena la banca sarà stata risanata. Il panorama delle banche quotate non è però certo molto “ordinato”. Una ricerca del Centro Studi Uilca, sulla base delle comunicazioni obbligatorie alla Consob, rivela infatti che sono solo 35 gli azionisti di banche quotate con partecipazioni dichiarate superiori al 3%, per un valore complessivo, ai prezzi di mercati, di 26,9 miliardi euro, contro un capitalizzazione complessiva delle banche di 119,8 miliardi. “Non possiamo non notare che non si conosce chi sia il proprietario dei 92,9 miliardi di euro del sistema bancario italiano”, ha spiegato Roberto Telatin, curatore della ricerca. La quale mette in evidenza un altro dettaglio interessante: circa un terzo dei 35 azionisti con partecipazioni maggiori al 3% sono investitori stranieri. Inoltre, i maggiori azionisti delle due principali banche popolari che si sono trasformate in Spa, ovvero Banco Bpm e Ubi Banca, sono fondi di investimenti stranieri.

Telatin ha evidenziato che “oggi, con le fondazioni che hanno riallocato il proprio patrimonio uscendo, o riducendo, la propria presenza nel mondo del credito, con la trasformazione giuridica delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, si aprono nuovi scenari per il sistema bancario italiano”. Scenari che è bene cercare di prevedere, perché, come ha sottolineato Massimo Masi, Segretario generale Uilca, “il rischio concreto che corriamo èche nelle banche, con piccole percentuali di capitale, si possono attuare scelte che arricchiscono pochi e impoveriscono molti”.

© Riproduzione Riservata.