BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta quota 21.500 (24 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI PUNTA QUOTA 21.500

Giornata con pochi dati macroeconomici significativi quella di oggi. Alle 10:00 i nuovi ordinativi industriali per il mese di maggio in Italia. Alle 11:00 il dato più importante della mattinata: l'indice Ifo sulla fiducia delle aziende in Germania per il mese di luglio. Alle 12:00 dall'Inghilterra la tendenza degli ordini industriali per il mese di luglio. Alle 16:00 l'unico dato significativo dagli Usa: il rapporto sulla fiducia dei consumatori per il mese di luglio. Ieri Piazza Affari ha messo a segno un rialzo dello 0,59% a quota 21.326 punti. Ubi Banca ha messo a segno un rally del 4,5%, seguita da Banco Bpm che si è apprezzata del 2,88% e da Unicredit che ha guadagnato l'1,45%. Male solo Bper che ha ceduto lo 0,68%. A fare molto bene è stata Telecom Italia che ha fatto registrare un progresso del 3,82% dopo l’addio di Catteneo.

Male Enel che ha lasciato sul terreno l'1,02%. Su quest'ultima, tuttavia, pesa lo stacco del dividendo avvenuto in questa seduta. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è stato pari a 155 punti. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 2,05%.

© Riproduzione Riservata.