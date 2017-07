BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende la Fed (25 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

Giornata con pochi eventi macroeconomici, ma comunque significativi, quella di oggi. Alle 10:30 il Pil inglese relativo al secondo trimestre dell'anno, prima lettura preliminare, che secondo gli analisti dovrebbe segnare una crescita dello 0,3%. Alle 10:00 l'indice di fiducia dei consumatori italiani nel mese di luglio. Alle 16:00 il dato sulla vendita di nuove abitazioni negli Stati Uniti nel mese di giugno. Alle 16:30 il dato settimanale sulle scorte di petrolio greggio. Alle 20:00 l'evento più atteso della giornata e della settimana: la riunione del Comitato monetario della Fed. Gli investitori si attendono dei tassi invariati dopo il rialzo dell'ultima riunione. Gli economisti, tuttavia, seguiranno con molta attenzione i toni che verranno usati in conferenza stampa da Janet Yellen per capire se la banca centrale possa averci ripensato su un rialzo dei tassi a settembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,61% a quota 21.457 punti. A fare bene è stato principalmente tutto il settore finanziario. In questo contesto i titoli bancari hanno fatto segnare delle buone performance con Unicredit che ha guadagnato l'1,68%. Benissimo anche Ubi Banca che ha chiuso con un guadagno del 2,20%. Male, invece, Banco Bpm e Banca Bper che hanno chiuso entrambe frazionalmente in negativo. Molto bene Leonardo che ha fatto registrare un rialzo del 3,4%. Ottima giornata anche per Poste Italiane che ha messo a segno un progresso del 3,4%. È continuato il momento positivo di Telecom Italia che ha messo a segno un rialzo dell'1,66%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è rimasto quasi invariato a 156,6 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,12%.

