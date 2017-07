MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, al via il confronto coi sindacati (oggi 26 luglio 2017)

Monte dei Paschi., Lapresse

AL VIA IL CONFRONTO CON I SINDACATI

Dopo l’invio della lettera ai sindacati da parte dei vertici aziendali, oggi comincia il confronto tra le parti sugli esuberi di Monte dei Paschi. Questa trattativa riguarderà 1.200 uscite sulle 5.500 previste fino al 2021. Secondo Franco Casini, Coordinatore Fabi di Mps, sarà importante ricordarsi che “se fino a oggi il gruppo è riuscito a far fronte al crollo della fiducia dei mercati e alla fuga dei depositi lo si deve ai lavoratori. Senza di loro il Monte dei Paschi di Siena non esisterebbe più”. La Federazione autonoma bancari italiani ricorda che al 2021 saranno circa 11.400 i posti di lavoro tagliati in nove anni da parte di Rocca Salimbeni. Senza dimenticare che ci sono stati anche mille esternalizzazioni del back office, il congelamento del contratto integrativo aziendale, del Tfr e dei percorsi di carriera, oltre che più di 600.000 giornate di solidarietà dal 2012 a oggi. Dunque per Casini, “il piano di riorganizzazione dovrà essere gestito in maniera morbida e condivisa attraverso uscite volontarie, senza alcuna forzatura, né deroga al contratto nazionale”.

Il Sole 24 Ore riporta anche le dichiarazioni di Fabio Brunamonti, Segretario responsabile della First-Cisl del gruppo Mps, secondo cui “le parti nel negoziato dovranno cercare di raggiungere il miglior accordo possibile. Con l’ultimo accordo sono uscite 600 persone al primo maggio, chiediamo che il nuovo fondo ricalchi quello precedente”. Per il sindacalista, bisognerà inoltre prestare attenzione “alla copertura dei ruoli, perché al di là del contenimento dei costi bisognerà parlare anche del rilancio del gruppo Mps e di come la banca potrà tornare a fare utili”.

L'ANALISI FIRST-CISL SUI POSTI DI LAVORO PERSI

Si va verso “un’ecatombe occupazionale” nel settore bancario. Lo segnala la First-Cisl, che ha effettuato un’analisi sugli accordi siglati e i piani industriali presentati dalle banche italiane da gennaio a oggi e il risultato è che nella prima parte dell’anno sono stati decisi 17.500 nuovi esuberi. Limitandosi ai soli grandi gruppi, il sindacato ricorda che a febbraio è stato sottoscritto in UniCredit l’accordo per le uscite di 3.900 dipendenti, mentre nei giorni scorsi l’operazione che ha portato al salvataggio di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che passeranno a Intesa Sanpaolo, ha previsto una prima tranche da 1.000 esuberi, cui seguiranno altre 3.000 uscite. Non bisogna poi dimenticare che il nuovo piano industriale di Monte dei Paschi prevede 5.500 esuberi.

“Non si può continuare così e soprattutto è ora di smetterla di pensare che il taglio del personale sia diretta conseguenza delle problematicità del credito o della digitalizzazione”, dichiara Giuliano Romani, Segretario generale della First-Cisl, secondo cui “il vero problema è che le banche intervengono sui processi organizzativi senza investire su prodotti e servizi, che invece sono la leva necessaria per agire sul versante dei ricavi e per rilanciare la fiducia della clientela e anche l’occupazione del settore”. L’ufficio studi di First Cisl stima che il costo netto per il sistema bancario derivante da queste operazioni sia superiore ai 2 miliardi di euro, cui si aggiungono gli 1,2 miliardi messi a disposizione dal Governo per il salvataggio delle banche venete. Per il quale, ricorda Romani, ci sono anche società che non saranno acquisite da Intesa Sanpaolo e dunque resta il dubbio su quale sarà il destino degli oltre 700 loro dipendenti.

