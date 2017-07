MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, il rimborso per gli obbligazionisti subordinati (oggi 27 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL RIMBORSO PER GLI OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI

C’è attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti relativi alla ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi. Non solo per sbloccare l’approvazione dei conti del secondo trimestre dell’anno da parte del board della banca, ma anche perché si capirà meglio come lo Stato ha intenzione di rimborsare i detentori di obbligazioni subordinate di Montepaschi. I decreti sono stati trasmessi alla Corte dei Conti e, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la conversione delle azioni, che verranno date ai possessori di bond subordinati, in obbligazioni senior “sarà offerto a tutte le persone fisiche che hanno in portafoglio il bond subordinato Upper Tier II del 2008, a patto che non siano professionisti dell’intermediazione secondo le regole del Testo unico della finanza”. Inoltre, l’indennizzo varrà per chi ha acquistato i titoli dalla banca o da Monte dei Paschi Capital Services. In questo secondo caso, la conversione avverrà per il prezzo di acquisto, a meno che non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi.

Per quanto riguarda gli investitori professionali, la conversione potrà avvenire a un valore pari al prezzo di acquisto. Il Governo sarebbe anche intenzionato a non porre alcun tetto a queste conversioni, né a porre condizioni particolari sulla situazione patrimoniale o reddituale dei risparmiatori, come avvenuto invece nel caso delle 4 banche salvate a fine 2015. Questo, spiega il quotidiano di Confindustria, per evitare “rischi legali” ed evitare cause da parte dei risparmiatori. Certo è che così si rischia di creare una disparità di trattamento che gli obbligazionisti subordinati di altri istituti come Banca Etruria e Banca Marche non accetteranno volentieri.

AL VIA IL CONFRONTO CON I SINDACATI

Dopo l’invio della lettera ai sindacati da parte dei vertici aziendali, oggi comincia il confronto tra le parti sugli esuberi di Monte dei Paschi. Questa trattativa riguarderà 1.200 uscite sulle 5.500 previste fino al 2021. Secondo Franco Casini, Coordinatore Fabi di Mps, sarà importante ricordarsi che “se fino a oggi il gruppo è riuscito a far fronte al crollo della fiducia dei mercati e alla fuga dei depositi lo si deve ai lavoratori. Senza di loro il Monte dei Paschi di Siena non esisterebbe più”. La Federazione autonoma bancari italiani ricorda che al 2021 saranno circa 11.400 i posti di lavoro tagliati in nove anni da parte di Rocca Salimbeni. Senza dimenticare che ci sono stati anche mille esternalizzazioni del back office, il congelamento del contratto integrativo aziendale, del Tfr e dei percorsi di carriera, oltre che più di 600.000 giornate di solidarietà dal 2012 a oggi. Dunque per Casini, “il piano di riorganizzazione dovrà essere gestito in maniera morbida e condivisa attraverso uscite volontarie, senza alcuna forzatura, né deroga al contratto nazionale”.

Il Sole 24 Ore riporta anche le dichiarazioni di Fabio Brunamonti, Segretario responsabile della First-Cisl del gruppo Mps, secondo cui “le parti nel negoziato dovranno cercare di raggiungere il miglior accordo possibile. Con l’ultimo accordo sono uscite 600 persone al primo maggio, chiediamo che il nuovo fondo ricalchi quello precedente”. Per il sindacalista, bisognerà inoltre prestare attenzione “alla copertura dei ruoli, perché al di là del contenimento dei costi bisognerà parlare anche del rilancio del gruppo Mps e di come la banca potrà tornare a fare utili”.

