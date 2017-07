BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende il Pil Usa (28 luglio 2017)

Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI SUL PIL USA

Oggi sono previsti alcuni dati macroeconomici importanti. Alle 7:30 il Pil francese per il secondo trimestre dell'anno: le attese sono per una crescita dello 0,5%, in leggero aumento rispetto al trimestre precedente. Alle 8:45 l'indice dei prezzi al consumo in Francia per il mese di luglio. Alle 9:00 la lettura preliminare del Pil spagnolo relativo al secondo trimestre dell'anno: le attese sono per un incremento dello 0,9% che significa una crescita annualizzata del 3,1%. Alle 10:30 è prevista un'asta di Btp italiani con scadenza a dieci anni e con un rendimento previsto del 2,16%. Alle 14:00 l'indice dei prezzi al consumo in Germania per il mese di luglio.. Alle 14:30 l'indice del costo del lavoro americano per il secondo trimestre dell'anno. Gli analisti si attendono un aumento dello 0,6%, in leggera diminuzione rispetto al trimestre precedente. Sempre alla stessa ora, il dato più atteso ovvero la lettura preliminare del PIL americano per ciò che concerne il secondo trimestre dell'anno: le attese sono per una crescita del 2,6%, in netto miglioramento rispetto al primo periodo dell'anno. Infine, ore 16:00, il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di luglio. Gli economisti si aspettano un dato invariato rispetto a giugno, attestandosi così a 80,4 punti.

Ieri Piazza Affari è riuscita a chiudere con un rialzo dello 0,3% a quota 21.634 punti. Moncler che ha fatto registrare un rialzo del 5%. Bene anche Banca Generali che ha messo a segno un progresso del 2,8% e Azimut che è salita di oltre tre punti percentuali. Fra i titoli bancari è regnata la calma, invece, con Unicredit che ha chiuso invariata. Intesa Sanpaolo ha guadagnato lo 0,1% e Banco Bpm ha invece ceduto lo 0,3%. Male, invece, Fincantieri dopo che il Governo francese ha ufficializzato la nazionalizzazione di Stx per tutelare gli interessi della Francia. Il titolo ha perso ancora il 2,6%. Giornata interlocutoria per i titoli di Stato. Lo spread fra Btp e Bund rimane invariato a 155 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,09%.

© Riproduzione Riservata.