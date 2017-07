MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la critica di Lannutti al decreto sulle venete (oggi 28 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LANNUTTI CRITICA IL DECRETO SULLE VENETE

Anche il Senato ha approvato il decreto sulle banche venete, che viene criticamente da Elio Lannutti. Il Presidente dell’Adusbef bolla il provvedimento con la cessione a un “ricatto” da parte di Intesa Sanpaolo, che riceve di fatto gli asset buoni di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, lasciando allo Stato i costi da sostenere fino a 17 miliardi di euro. “Se il governo impegna soldi pubblici per salvare le banche, invece di subire un vero e proprio ricatto in piena regola a cui sono adusi i banchieri, nell’antica arte di strangolare i contraenti deboli, che stavolta è purtroppo lo Stato privo di diritto che imbastisce un decreto incostituzionale, avrebbe avuto il dovere di nazionalizzare Veneto Banca e BpVi, come nel salvataggio di Monte dei Paschi, il cui piano industriale 2017-2021, prevede lacrime e sangue per i lavoratori, con una riduzione di circa 5.500 unità entro il 2021”, evidenzia Lannutti, che ricorda come Pier Carlo Padoan, negli ultimi quattro anni, abbia “avallato i peggiori decreti salva banche di un sistema bancario pieno di buchi, spacciato per solido dalla sua narrazione e da quella dei suoi sodali di Bankitalia”.

Lannutti ritiene il ministro responsabile, insieme a Ignazio Visco, “dei disastri e dei dissesti delle due banche venete, costate 708 euro a famiglia e ben 28,8 mldi di euro a 207 mila soci delle venete”. E annuncia anche l’Adusbef “solleverà eccezioni di costituzionalità nelle citazioni in giudizio dei responsabili dei crac delle due banche venete, di Consob, Bankitalia e Mef, per il doveroso risarcimento dei danni subiti” dai risparmiatori che hanno sottoscritto azioni e obbligazioni subordinate.

IL RIMBORSO PER GLI OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI

C’è attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti relativi alla ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi. Non solo per sbloccare l’approvazione dei conti del secondo trimestre dell’anno da parte del board della banca, ma anche perché si capirà meglio come lo Stato ha intenzione di rimborsare i detentori di obbligazioni subordinate di Montepaschi. I decreti sono stati trasmessi alla Corte dei Conti e, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la conversione delle azioni, che verranno date ai possessori di bond subordinati, in obbligazioni senior “sarà offerto a tutte le persone fisiche che hanno in portafoglio il bond subordinato Upper Tier II del 2008, a patto che non siano professionisti dell’intermediazione secondo le regole del Testo unico della finanza”. Inoltre, l’indennizzo varrà per chi ha acquistato i titoli dalla banca o da Monte dei Paschi Capital Services. In questo secondo caso, la conversione avverrà per il prezzo di acquisto, a meno che non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi.

Per quanto riguarda gli investitori professionali, la conversione potrà avvenire a un valore pari al prezzo di acquisto. Il Governo sarebbe anche intenzionato a non porre alcun tetto a queste conversioni, né a porre condizioni particolari sulla situazione patrimoniale o reddituale dei risparmiatori, come avvenuto invece nel caso delle 4 banche salvate a fine 2015. Questo, spiega il quotidiano di Confindustria, per evitare “rischi legali” ed evitare cause da parte dei risparmiatori. Certo è che così si rischia di creare una disparità di trattamento che gli obbligazionisti subordinati di altri istituti come Banca Etruria e Banca Marche non accetteranno volentieri.

© Riproduzione Riservata.