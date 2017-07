Nissan-Renault-Mitsubishi/ Il gruppo è il nuovo leader mondiale dell’auto: battute le vendite di Volkswagen

Carlos Ghosn, Ceo di Nissan-Renault-Mitsubishi (LaPresse)

Il gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi è il nuovo leader mondiale per le vendite d’auto, battuta in questa prima metà di 2017 la concorrenza agguerrita del Gruppo Volkswagen che ha aveva a sua volta superato nel 2015 l’allora imbattibile Toyota: nel primo semestre dell’anno faville dunque per il gruppo franco-giapponese che sfrutta la scommessa vincente del presidente Carlos Ghosn di acquisire nello scorso autunno la concorrente asiatica di Mitsubishi, con i ricavi che qualche mese dopo hanno dato frutto. Secondo le ultime rilevazioni pubblicate da Nissan questa mattina, da gennaio a giugno le immatricolazioni hanno raggiunto 5,27 milioni a livello globale, in crescita del 7%. «Le vendite della Volkswagen, dal canto suo, si sono assestate a 5,16 milioni di autovetture, con un rialzo dello 0,7%»: e sfida vinta dunque per il gruppo che ha acquisito nel 1999 la Renault (o meglio, fu una sorta di fusione) e ora tocca quota 10milioni di vendite ogni anno.

GRUPPO NISSAN-RENAULT-MITSUBISHI È NUOVO LEADER MONDIALE DELL’AUTO

LA SFIDA VINTA DAL CEO CARLOS GHOSN

La sfida vinta da Nissan-Renault-Mitsubishi arriva grazie al mercato conquistato in Cina, di fatto il primo mercato mondiale dell’auto per numero di civili: un risultato strepitoso per il presidente Carlos Ghosn che aveva promesso di portare l’azienda tripolare ai vertici mondiali per numero di vendite, superando definitivamente le concorrenti Volkswagen e Toyota. Sicuramente pesa ancora e non poco lo scandalo del Dieselgate che ha fatto perdere consenso e vendite al gruppo tedesco, ma resta comunque una grande vittoria per tutto il neo gruppo franco-giapponese: «L’Alleanza ha registrato un record di vendite nel primo semestre 2017, con ben 5.268.079 veicoli venduti. Per sfruttare al massimo le sinergie dell’Alleanza quest’anno, puntiamo maggiormente sulla ricerca di economie di scala e sulla nostra presenza sul mercato globale basandoci su un’offerta tecnologica di primo piano e su modelli elettrici innovativi. L’Alleanza ampliata è ben posizionata per esprimere il suo massimo potenziale, sia in termini di volumi di vendita che di offerta di servizi connessi alla mobilità di nuova generazione, per i nostri clienti in tutto il mondo», spiega soddisfatto il Ceo.

I VEICOLI PIÙ VENDUTI

A far vincere la sfida di questo 2017 a Nissan-Renault-Mitsubishi, hanno contribuito nel dettaglio la marca francese - 1.879.288 veicoli - la grande leader nipponica madre della Micra, 2.894.488 auto vendute e infine anche la neoarrrivata Mitsubishi, con 494.303 veicoli venduti. La casa “dei tre diamanti” ha così vinto la sfida, con alcuni modelli che più di altri hanno rappresentato il grande sorpasso: come riporta MotoriOnline, «Clio, Sandero, Mégane, Captur e Duster per quanto concerne Renault (che è proprietaria anche di Dacia), X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai e Altima/Teana per quanto riguarda Nissan e Outlander e Pajero Sport relativamente a Mitsubishi» sono stati i veicoli più apprezzati e venduti dell’intero gruppo Automotive mondiale.

© Riproduzione Riservata.