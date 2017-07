MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la preoccupazione del Sallca per i bancari (oggi 29 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LA PREOCCUPAZIONE DEL CUB SALLCA

Privatizzare gli utili e socializzare le perdite è una delle frasi che, specie dalla scoppio della grande crisi, vengono ripetute nei casi in cui le situazioni critiche di certe società finiscono per pesare sulle spalle di tutti. Secondo il Sindacato autorganizzato delle lavoratrici e dei lavoratori del credito e delle assicurazioni (Cub Sallca) i casi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca rientrano in questa casistica. “Ci sono enormi responsabilità dietro queste vicende, che andranno sviscerate in profondità senza alcuna reticenza. La consueta abitudine di consegnare ai ‘privati’ le attività profittevoli e addossare allo stato le perdite conseguenti al fallimento dei ‘mercati’ trova qui due fulgidi esempi”, si legge in una nota della Segreteria nazionale del sindacato. Il quale evidenzia come nel caso delle banche venete si sia consegnata la parte sana delle stesse a Intesa Sanpaolo, lasciando la bad bank a carico dello Stato. Mentre per Monte dei Paschi “non si è neanche trovato un cavaliere bianco che si sacrificasse e sarà lo Stato a farsi carico dell’intera partita. Solo a risanamento avvenuto, la banca ‘ripulita’ sarà riconsegnata ai privati”.

Il Sallca non può poi non rilevare che in tutte queste operazioni “azionisti e obbligazionisti subordinati saranno quasi totalmente azzerati”. Tuttavia al sindacato interessa in particolare il punto di vista dei lavoratori, “che da questa tornata rischiano di uscire pesantemente sconfitti”. Infatti, a parte coloro che potranno accedere agli “scivoli” previsti, “quelli che resteranno dovranno affrontare non pochi problemi. L’emergenza occupazionale verrà cavalcata dalle aziende per andare alla carica dei nostri diritti residui, per trattare da posizioni di forza, per farci arretrare”.

LANNUTTI CRITICA IL DECRETO SULLE VENETE

Anche il Senato ha approvato il decreto sulle banche venete, che viene criticamente da Elio Lannutti. Il Presidente dell’Adusbef bolla il provvedimento con la cessione a un “ricatto” da parte di Intesa Sanpaolo, che riceve di fatto gli asset buoni di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, lasciando allo Stato i costi da sostenere fino a 17 miliardi di euro. “Se il governo impegna soldi pubblici per salvare le banche, invece di subire un vero e proprio ricatto in piena regola a cui sono adusi i banchieri, nell’antica arte di strangolare i contraenti deboli, che stavolta è purtroppo lo Stato privo di diritto che imbastisce un decreto incostituzionale, avrebbe avuto il dovere di nazionalizzare Veneto Banca e BpVi, come nel salvataggio di Monte dei Paschi, il cui piano industriale 2017-2021, prevede lacrime e sangue per i lavoratori, con una riduzione di circa 5.500 unità entro il 2021”, evidenzia Lannutti, che ricorda come Pier Carlo Padoan, negli ultimi quattro anni, abbia “avallato i peggiori decreti salva banche di un sistema bancario pieno di buchi, spacciato per solido dalla sua narrazione e da quella dei suoi sodali di Bankitalia”.

Lannutti ritiene il ministro responsabile, insieme a Ignazio Visco, “dei disastri e dei dissesti delle due banche venete, costate 708 euro a famiglia e ben 28,8 mldi di euro a 207 mila soci delle venete”. E annuncia anche l’Adusbef “solleverà eccezioni di costituzionalità nelle citazioni in giudizio dei responsabili dei crac delle due banche venete, di Consob, Bankitalia e Mef, per il doveroso risarcimento dei danni subiti” dai risparmiatori che hanno sottoscritto azioni e obbligazioni subordinate.

