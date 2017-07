BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Saipem a +2,4%, Azimut a +2,3% (3 luglio 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 10:05) Piazza Affari guadagna l’1% e sul listino principale troviamo in rosso solamente Atlantia (-0,2%), Brembo (-0,9%), Mediaset (-0,6%), Recordati (-0,5%) e Telecom Italia (-0,1%). I rialzi più significativi sono quelli di Azimut (+2,3%), Banco Bpm (+1,6%), Bper (+2%), Cnh Industrial (+3%), Exor (+1,9%), Fca (+1,7%), Fineco (+1,8%), Saipem (+2,4%), Ubi Banca (+1,9%), Unicredit (+1,6%) e Unipol (+1,9%). Fuori dal listino principale Visibilia guadagna l’8,7%, mentre Chl cede il 16,9%. Il cambio euro/dollaro scende sotto quota 1,14, mentre lo spread tra Btp e Bund si trova appena sotto i 167 punti base.

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE Oggi è prevista la diffusione dell’indice Pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania ed Eurozona relativo a giugno. Alle 10:00 sarà diffuso il tasso di disoccupazione italiano. Un’ora dopo quello a livello europeo. Alle 16:00 dagli Usa, invece, l'indice Ism dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero per il mese di giugno. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,58% a quota 20.584 punti. È stata una brutta giornata per i titoli bancari con Ubi Banca che ha perso il 2,69%, Unicredit l'1,39%, Bper l'1,09% e Banco Bpm lo 0,41%. Unica a salvarsi è stata Intesa Sanpaolo che è riuscita a chiudere leggermente in positiva a +0,07%. Ottima seduta, invece, per Unipol che ha iniziato una riorganizzazione della società.

Bene anche Italgas con un +1,24% dopo che CitiGroup ha aumentato il suo target price a 5,3 euro per azione. A lasciare in allerta gli investitori sono ancora le decisioni future delle banche centrali. Non è ancora chiaro, infatti, se e quando decideranno di agire in merito ai tassi di interesse. Lo spread tra Btp e Bund si è allargato a 169 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 2,52%.

