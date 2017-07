Monte dei Paschi/ Ultime notizie. Mps, le parole del Sindaco di Siena (oggi 3 luglio 2017)

Monte dei Paschi , Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LE PAROLE DEL SINDACO BRUNO VALENTINI

Questa settimana potrebbe arrivare da Bruxelles il via libera al piano di ristrutturazione di Mps e il Sindaco di Siena Bruno Valentini, durante la conferenza stampa che ha preceduto il Palio di Provenzano, ha detto che “siamo vicini a una notizia che qualche tempo fa sembrava insperata, una sorta di miracolo come la liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli”. Valentini ha anche evidenziato che il piano prevede una riduzione del personale, “ma senza licenziamenti e il mantenimento della direzione generale a Siena”. C’è da sperare che dalle autorità europee non arrivi in effetti una richiesta di aumento degli esuberi, anche perché i sindacati nelle scorse settimane hanno più volte ribadito di essere pronti a forti proteste in caso contrario. Pare comunque che anche i vertici di Rocca Salimbeni siano contrari a un’eccessiva riduzione del perimetro occupazionale.

MPS E IL MODELLO BAD BANK DELL’UE Mentre ormai la vicenda di Monte dei Paschi sta arrivando a una soluzione (nei prossimi giorni ha detto il ministro Padoan), l’Ue sembra pronta a varare un modello di bad bank di modo che i singoli stati membri possano decidere se utilizzarne una o meno per risolvere il problema degli Npl che in molti casi stanno creando problemi al credito. Problemi che potrebbero amplificarsi se la Banca centrale europea dovesse cominciare a fermare la sua politica ultraespansiva. Secondo quanto scrive Repubblica, l’11 l’Ecofin dovrebbe prendere una decisione in materia, ma nel frattempo è stata messa a punto una bozza di sei pagine che è già al vaglio di governi, Bce e Commissione europea. “Innanzitutto i ministri daranno mandato alla Commissione europea di sviluppare un modello entro la fine del 2017 per la costruzione di bad bank nazionali che permettano alle banche di smaltire i crediti deteriorati.

Il modello che sarà proposto da Bruxelles per facilitare i governi a mettere in piedi le bad bank spiegherà principi, soglie, governance regole per la valutazione degli asset e modus operandi dei contenitori per gli Npl. Che potranno essere pubblici e privati. Nel caso di bad bank pubbliche, Bruxelles traccerà anche le condizioni con cui i governi, che si dovranno comportare da operatore di mercato, saranno tenuti a comportarsi per non violare le regole Ue sugli aiuti di Stato”, si legge sul quotidiano romano, in cui viene poi specificato che Bruxelles lavorerà alla creazione di piattaforme informative nazionali per dare ai compratori maggiori informazioni sugli Npl e le loro caratteristiche, di modo che i prezzi possano rispecchiare meglio l’effettivo valore dei crediti in sofferenza.

MPS, ROSSI CHIEDE A PADOAN DI APRIRE UN CONFRONTO In occasione della riunione del tavolo aperto in Regione Toscana sulle banche, Enrico Rossi ha deciso di inviare una lettera a Pier Carlo Padoan, chiedendo di aprire un confronto con la Regione e i sindacati sui cambiamenti in atto nel sistema bancario regionale, dove oltre alla crisi di Monte dei Paschi si sono già dovuti fare i conti con quelli di Banca Etruria. Inoltre potrebbero esserci ripercussioni per le crisi delle banche venete in CariPrato. Nel settore lavorano circa 24.000 persone in Toscana, ci cui 15.000 nelle banche che sono in situazioni critiche. Gli esuberi previsti sono circa 3-4.000, ma non da escludere che tale cifra possa aumentare, visto che una certezza sui tagli da operare in Monte dei Paschi ancora non c’è.

“È in atto una trasformazione radicale del sistema bancario in Toscana, con ripercussioni epocali sia per gli assetti finanziari e economici, sia per i livelli occupazionali. Davanti a questo tsunami che ha avuto il suo epicentro in Toscana e Veneto, abbiamo la necessità di seguire da vicino ed essere partecipi delle intenzioni del governo”, ha detto il Presidente della Regione, che ha in particolare evidenziano che “si prospettano scenari delicati per tanti lavoratori ed è interesse di tutti che questi percorsi di per sé traumatici, non siano troppo penalizzanti”. Inoltre, essendo in arrivo gruppi bancari con direzioni non toscane, per Rossi “è necessario capire come intenderanno interloquire con il nostro tessuto economico, e quali saranno le ricadute sul terreno decisivo del credito”. Rossi ha intenzione di incontrare nelle prossime settimane sia i rappresentanti sindacali di Ubi Banca (che ha assorbito Banca Etruria) che quelli di Monte dei Paschi.

