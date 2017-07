MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, azioni al Tesoro a 6,49 euro (oggi 30 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

I DECRETI SULLA RICAPITALIZZAZIONE

Sono stati finalmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti relativi alla ricapitalizzazione precauzionale di Mps. C’era molta attesa per questi atti, il primo dei quali di fatto si occupa del cosiddetto burden sharing, con la conversione in azioni delle obbligazioni subordinate della banca, a un prezzo di 8,65 euro. Nel testo è prevista l’emissione di oltre 517 milioni di azioni per un importo complessivo superiore a 4,47 miliardi di euro. A questa cifra occorre aggiungere quella relativa alle azioni (più di 590 milioni) sottoscritte dal Tesoro, a un prezzo unitario di 6,49 euro (secondo quanto stabilito dal secondo decreto), per un apporto complessivo di 3,85 miliardi. Come si vede, complessivamente la ricapitalizzazione precauzionale supera gli 8 miliardi di euro e il Tesoro avrà, secondo i rumors, una quota pari al 53,45% del capitale di Monte dei Paschi. Tuttavia potrebbe arrivare fino al 70% qualora i possessori di bond subordinati (acquistati entro il 31 dicembre 2015 dalla banca o da Mps Capital Services) aderiscano all’offerta di transazione che prevede l’acquisto da parte del Tesoro delle loro azioni in cambio di obbligazioni senior di Monte dei Paschi.

Ora che i decreti sono stati pubblicati, sarà possibile tenere il Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, che si sarebbe dovuto tenere venerdì, per approvare i conti del secondo trimestre dell’anno. Era infatti necessario poter contare sui decreti della ricapitalizzazione, visto che per far fronte alle svalutazioni dovute alla vendita degli Npl, Mps dovrà fare ricorso al proprio capitale per poi “rimpinguarlo” grazie all’intervento pubblico.

LA PREOCCUPAZIONE DEL CUB SALLCA

Privatizzare gli utili e socializzare le perdite è una delle frasi che, specie dalla scoppio della grande crisi, vengono ripetute nei casi in cui le situazioni critiche di certe società finiscono per pesare sulle spalle di tutti. Secondo il Sindacato autorganizzato delle lavoratrici e dei lavoratori del credito e delle assicurazioni (Cub Sallca) i casi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca rientrano in questa casistica. “Ci sono enormi responsabilità dietro queste vicende, che andranno sviscerate in profondità senza alcuna reticenza. La consueta abitudine di consegnare ai ‘privati’ le attività profittevoli e addossare allo stato le perdite conseguenti al fallimento dei ‘mercati’ trova qui due fulgidi esempi”, si legge in una nota della Segreteria nazionale del sindacato. Il quale evidenzia come nel caso delle banche venete si sia consegnata la parte sana delle stesse a Intesa Sanpaolo, lasciando la bad bank a carico dello Stato. Mentre per Monte dei Paschi “non si è neanche trovato un cavaliere bianco che si sacrificasse e sarà lo Stato a farsi carico dell’intera partita. Solo a risanamento avvenuto, la banca ‘ripulita’ sarà riconsegnata ai privati”.

Il Sallca non può poi non rilevare che in tutte queste operazioni “azionisti e obbligazionisti subordinati saranno quasi totalmente azzerati”. Tuttavia al sindacato interessa in particolare il punto di vista dei lavoratori, “che da questa tornata rischiano di uscire pesantemente sconfitti”. Infatti, a parte coloro che potranno accedere agli “scivoli” previsti, “quelli che resteranno dovranno affrontare non pochi problemi. L’emergenza occupazionale verrà cavalcata dalle aziende per andare alla carica dei nostri diritti residui, per trattare da posizioni di forza, per farci arretrare”.

