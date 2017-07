BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari all'ultima seduta di luglio (31 luglio 2017)

Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI ALL'ULTIMA SEDUTA DI LUGLIO

Giornata abbastanza scarna di dati macroeconomici quella di oggi. Alle 10:00 il tasso di disoccupazione italiano per il mese di giugno. Alle 11:00, l'indice dei prezzi al consumo italiani per il mese di luglio che dovrebbe essere in leggero calo. Alla stessa ora il tasso di disoccupazione del mese di giugno dell'Eurozona: gli analisti prevedono un piccolo miglioramento, con il tasso che dovrebbe scendere al 9,2%. Alle 15:00 l'asta di titoli francesi con scadenza a tre, sei e dodici mesi, tutti con rendimenti negativi. Infine, dagli Stati Uniti, alle 16:00 i contratti pendenti di vendita di abitazioni. Venerdì Piazza Affari ha lasciato sul terreno lo 0,9%. Una nuova seduta di passione per i titoli bancari con Banco Bpm che ha lasciato sul terreno l'1,7%. Male anche Unicredit che ha ceduto oltre il punto e mezzo percentuale. Si è salvata Intesa Sanpaolo che in chiusura è riuscita a recuperare e chiudere con un -0,07%, sopra l'importante soglia di 2,9 euro per azione. Male anche il settore delle utility con Enel che ha ceduto l'1,5%. Bene Saipem che ha messo a segno un progresso dell'1,5%. Il titolo peggiore è stato Saras che è colato a picco del 12%. Il differenziale fra titoli italiani e tedeschi è arrivato a 159 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,12%.

