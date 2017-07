MODELLO 770/ Proroga al 31 ottobre. Per la rottamazione delle cartelle Equitalia resta la scadenza di oggi

Proroga scadenza 770

Per tutti coloro che sono alle prese con il modello 770, è arrivata ufficialmente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la proroga in merito alla presentazione del modulo, che slitta dunque al 31 ottobre 2017. Una decisione di cui si vociferava da diverso tempo e che darà la possibilità a professionisti e contribuenti di avere più tempo. D’altronde sono anche altre le scadenze fiscali che potrebbero essere posticipate. Non sembra che però ci possa essere una proroga per la rottamazione delle carte di Equitalia. Al momento quella di oggi è l'ultima data utile per poter operare in questa dirazione. Il 770, è bene ricordarlo, è il modello che devono presentare i sostituti d’imposta relativi a certificazioni di redditi dipendenti e assimilati, trattamenti di fine rapporto, erogati nel 2016, compresi fondi pensione e redditi di lavoro autonomo. Tra questi sostituti d’imposta rientrano anche le amministrazioni dello Stato. Le quali però non dovranno inviare modello 770 nel caso in cui abbiano già provveduto a inviare le certificazioni uniche.

MODELLO 770, PROROGA AL 31 OTTOBRE

Anche per correzioni e ravvedimenti vale la proroga del 770 dal 30 settembre al 31 ottobre. Ci saranno dunque dei benefici per i professionisti alla prese con la consueta rincorsa degli adempimenti di fine luglio, con il modello 770 ordinario da quest’anno accorpato a quello semplificato. È stata istituita nella compilazione del modello anche una parte dedicata alla cosiddetta Gestione Separata, ad ogni modo come sempre sarà importante affidarsi a un buon commercialista per non commettere errori: la proroga, quest’anno, consente anche di avere più tempo.

