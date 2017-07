BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca un altro rialzo (5 luglio 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI, PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO La giornata macroeconomica di oggi si apre alle 9:15 con l'indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi spagnolo per il mese di giugno. Mezzora dopo arriverà il dato italiano e dopo altri dieci minuti quello tedesco. Alle 11:00 le vendite al dettaglio per il mese di maggio dell'Eurozona che dovrebbero crescere dello 0,3%, in miglioramento rispetto al mese precedente. Alle 11:45 è prevista un'asta di titoli di Stato tedeschi a cinque anni con rendimenti in negativo a -0,45%. Infine alle 20:00 gli investitori saranno concentrati nella lettura delle minute della Fed. Ieri Piazza Affari ha chiuso praticamente invariata a +0,09% a quota 21.031 punti, in una giornata caratterizzata dalla chiusura di Wall Street per festività e contraddistinta, quindi, da volumi bassi.

A far particolarmente bene è stata Saipem che ha messo a segno un rialzo del 3,72%. Seduta piuttosto positiva per il comparto bancario con Unicredit che ha fatto segnare un rialzo dell'1,65%. Ottima perfomance anche per Ubi Banca che ha fatto segnare un rialzo del 4,03% mentre Bper è salita del 3,4%. La migliore sul listino, tuttavia, è stata Banca Carige che ha fatto segnare un progresso del 23%. Lo spread fra Btp e Bund si è riavvicinato ai 164 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 2,12%.

