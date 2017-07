Monte dei Paschi/ Ultime notizie. Mps, incontro sindacale sul piano industriale (oggi 5 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, INCONTRO SINDACALE SUL PIANO INDUSTRIALE

Questa mattina a Roma è in programma un incontro sindacale per discutere il piano industriale di Mps. Lo ha scritto Mf-Dow Jones, citando una fonte sindacale. L’incontro si sarebbe dovuto tenere inizialmente ieri pomeriggio, ma è stato poi rinviato su decisione del Mef di concerto con le autorità europee. Saranno presenti tutti i coordinamenti aziendali delle organizzazioni sindacali della banca e delle strutture delle segreterie generali. Di fatto sarà un incontro importante perché, dopo il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale (totali 8,1 miliardi, di cui 5,4 messi dallo Stato) si avrà qualche dato più preciso relativo agli esuberi concordati tra le autorità italiane (e Montepaschi) e quelle europee. Ieri Marco Morelli ha detto che non sono previsti licenziamenti nel piano approvato dalle autorità europee. Resta da capire se, come nel caso delle due banche venete, sono state però ipotizzate uscite volontarie, attraverso l’uso del fondo di categoria.

MPS E LA LETTERA DI EMILIANO SUL DECRETO BANCHE VENETE Mps, come le quattro banche salvate dal Governo Renzi alla fine del 2015, vengono usati come termini di paragone da Michele Emiliano per evidenziare che qualcosa non va nel decreto con cui si è intervenuti per salvare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Governatore della Puglia ha inviato una lettera aperta ai membri del Governo e ai parlamentari del Partito democratico, spiegando che, a suo modo di vedere, il Governo Gentiloni "si è limitato di fatto a recepire acriticamente le proposte del ministro Padoan", delineando per le due banche venete "un percorso di intervento diverso sia da quello seguito per la crisi delle quattro banche risolte nel dicembre 2015 (Etruria, Chieti, Ferrara e Banca Marche), che da quello adottato per la gestione della crisi Monte dei Paschi”.

Secondo Emiliano, occorre “una strategia unitaria e coerente, anche nei rapporti con le istituzioni europee, per la gestione delle crisi bancarie e bisogna garantire “omogeneità di trattamento ai risparmiatori ‘traditi’ dei diversi istituti bancari. Un trattamento differenziale, come quello che oggi si sta concretizzando, porta infatti a esasperare le tensioni sociali di quei risparmiatori che, dopo essere stati traditi dalla propria banca di fiducia, si sentono ulteriormente traditi dallo Stato, che in alcuni casi interviene per salvarli e altre volte li abbandona al proprio destino”.

Alla luce di tutto questo, Emiliano ritiene che “il Pd abbia la responsabilità di chiedere al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan di spiegare le ragioni che hanno condotto il governo Gentiloni a presentare senza alcun confronto preventivo il decreto legge al Parlamento con una sorta di ricatto implicito: ‘approvarlo così oppure salta tutto’”. “In mancanza di un’interlocuzione trasparente”, Emiliano chiede al Pd “di valutare l’ipotesi di fermare il decreto legge 99/2015 e di riaprire con l’Europa il confronto sull’intervento di ricapitalizzazione precauzionale anche di fronte a una condizione chiaramente diversa delle banche venete rispetto al Monte dei Paschi”.

MPS E IL J’ACCUSE DI CINZIA BONFRISCO In settimana dovrebbe arrivare da Bruxelles il via libera per la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi. C’è tuttavia chi ritiene che la banca di Siena abbia ricevuto un trattamento “di favore” rispetto ad altre situazioni di crisi bancaria. "Al Monte dei Paschi dei toscani tutti gli 'aiutini' possibili, alle banche popolari dei veneti le beffe del Governo Pd”, ha detto infatti Cinzia Bonfrisco, vicecapogruppo vicario di “Federazione della Libertà”. L’Occidentale riporta alcune dichiarazioni della senatrice, secondo cui gli ultimi tre governi guidati dal Pd hanno preso provvedimenti non azzeccati sulle banche, a cominciare dalla riforma delle popolari, che le ha gettato “nel baratro della speculazione”. In particolare su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Bonfrisco ha evidenziato che “occorreva anche tutta l'incapacità del Governo a vedersi riconosciuto da Bruxelles l'interesse pubblico dei due istituti, come se non fosse 'sistemico' quel credito concesso, anche negli anni duri della crisi, all'economia più dinamica del Paese.

La componente della commissione Finanze del Senato ha anche ricordato di aver chiesto al Presidente di palazzo Madama che “il ministro Padoan riferisca al Parlamento sul contratto notarile scritto col remuneratissimo supporto dell'advisor Rotschild”. “Nell'annunciare la nostra approfondita valutazione, in commissione e in aula, su un decreto che non ci convince affatto, chiedo a tutti i parlamentari veneti di mobilitarsi per difendere il futuro di una grande regione economica e sociale truffata da Zonin e dal Governo”, ha aggiunto Bonfrisco.





