BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta a quota 21.000 punti (6 luglio 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI, PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 21.000 Pochi i dati macroeconomici in diffusione nella giornata odierna. Alle 8:00 il numero degli ordinativi all’industria tedesca del mese di maggio. Alle 14:15 dagli Stati Uniti arriverà il dato sulla variazione dell'occupazione non agricola. Un quarto d’ora più tardi, sempre dagli Usa, l’andamento della bilancia commerciale di maggio e le richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,44% a quota 20.939 punti. A fare molto bene in questa seduta è stata Yoox Net A Porter che ha messo a segno un rialzo del 4,5%. Bene Leonardo Finmeccanica che ha fatto registrare un rialzo dell'1,91% dopo che JpMorgan ha alzato il prezzo obiettivo a 20 euro per azione dai precedenti 17 euro. Positiva anche Prysmian che ha fatto registrare un rialzo dell'1,81% dopo che Golman Sachs ha innalzato il target price a 31 euro per azione.

A soffrire, particolarmente, invece, il settore bancario con i principali istituti di credito che hanno fatto segnare perdite consistenti. Banco Bpm è stata la peggiore con un ribasso del 2,5% mentre Unicredit ha ceduto l'1,51%. Hanno limitato i danni, invece, Intesa Sanpaolo e Ubi Banca che hanno chiuso rispettivamente con un -0,21% e -0,29%. Male Eni che ha messo a segno un ribasso dell'1,42% e anche Saipem che ha ceduto il 2,75%. In rialzo, fuori dal listino principale, Rcs con un +1,73% dopo che la società ha raggiunto un accordo con Intesa Sanpaolo per la ristrutturazione di alcuni finanziamenti e una revisione sull'intero debito dell'azienda. Buonissima sessione anche per Digital Bros che ha messo a segno un rally del 7%. Lo spread fra Btp e bund è rimasto a quota 165 punti base, con il rendimento del Btp decennale in leggero aumento al 2,14%.

© Riproduzione Riservata.