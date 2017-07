MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, cosa succede ad azionisti e obbligazionisti (oggi 6 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, COSA SUCCEDE AD AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI

Ricevuto il via libera formale dalle autorità europee per Monte dei Paschi si aprono ora le porte della ricapitalizzazione precauzionale. Azionisti e obbligazionisti subordinati incorreranno in delle perdite (al contrario degli obbligazionisti senior). Durante la conferenza stampa di martedì è stato spiegato che il loro contributo sarà di 4,3 miliardi, e che ci sarà la possibilità di rimborsi, per i detentori di bond che dimostreranno di essere stati ingannati, per 1,5 miliardi. Il Sole 24 Ore ha spiegato che gli attuali azionisti “sono destinati a essere diluiti, e di fatto azzerati” per via della Brrd. Nei mesi scorsi i piccoli azionisti avevano segnalato la concreta possibilità di incorrere in perdite ingenti, cui si sommano quelle derivanti dagli aumenti di capitale compiuti dalla banca toscana negli ultimi anni. Gli obbligazionisti subordinati che ne avranno diritto, saranno rimborsati attraverso obbligazioni senior, anche se prima i loro titoli saranno trasformati in azioni ordinarie della banca.

Il quotidiano di Confindustria specifica che la platea dei rimborsi verrà decisa dal cda di Monte dei Paschi “sulla base di una valutazione dei rischi legali”. Di fatto, quindi, potrà aderire all’offerta di scambio chi rinuncerà ad avviare azioni legali contro la banca. Il rimborso sarà comunque finanziato dallo Stato, che acquisterà le azioni “nate dalla trasformazione delle obbligazioni subordinate per un valore fino a 1,5 miliardi”. Il “rimborso” potrà avvenire con tutta probabilità in autunno, dopo la ricapitalizzazione precauzionale e l’avvio del piano industriale di Monte dei Paschi.

MPS E LA LETTERA DI EMILIANO SUL DECRETO BANCHE VENETE Mps, come le quattro banche salvate dal Governo Renzi alla fine del 2015, vengono usati come termini di paragone da Michele Emiliano per evidenziare che qualcosa non va nel decreto con cui si è intervenuti per salvare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Governatore della Puglia ha inviato una lettera aperta ai membri del Governo e ai parlamentari del Partito democratico, spiegando che, a suo modo di vedere, il Governo Gentiloni "si è limitato di fatto a recepire acriticamente le proposte del ministro Padoan", delineando per le due banche venete "un percorso di intervento diverso sia da quello seguito per la crisi delle quattro banche risolte nel dicembre 2015 (Etruria, Chieti, Ferrara e Banca Marche), che da quello adottato per la gestione della crisi Monte dei Paschi”.

Secondo Emiliano, occorre “una strategia unitaria e coerente, anche nei rapporti con le istituzioni europee, per la gestione delle crisi bancarie e bisogna garantire “omogeneità di trattamento ai risparmiatori ‘traditi’ dei diversi istituti bancari. Un trattamento differenziale, come quello che oggi si sta concretizzando, porta infatti a esasperare le tensioni sociali di quei risparmiatori che, dopo essere stati traditi dalla propria banca di fiducia, si sentono ulteriormente traditi dallo Stato, che in alcuni casi interviene per salvarli e altre volte li abbandona al proprio destino”.

Alla luce di tutto questo, Emiliano ritiene che “il Pd abbia la responsabilità di chiedere al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan di spiegare le ragioni che hanno condotto il governo Gentiloni a presentare senza alcun confronto preventivo il decreto legge al Parlamento con una sorta di ricatto implicito: ‘approvarlo così oppure salta tutto’”. “In mancanza di un’interlocuzione trasparente”, Emiliano chiede al Pd “di valutare l’ipotesi di fermare il decreto legge 99/2015 e di riaprire con l’Europa il confronto sull’intervento di ricapitalizzazione precauzionale anche di fronte a una condizione chiaramente diversa delle banche venete rispetto al Monte dei Paschi”.

