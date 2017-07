MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Dallai (Pd): ora percorso complesso per la banca (oggi 7 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. DALLAI (PD): ORA PERCORSO COMPLESSO PER LA BANCA

Mps, dopo il via libera europeo alla ricapitalizzazione precauzionale, ha davanti a sé una sfida importante, perché dovrà aumentare la propria solidità patrimoniale e recuperare la competitività operativa. È quanto evidenzia in una nota Luigi Dallai, nella quale si legge anche che “il sostegno dello Stato è stato esaminato in sede europea in associazione al piano industriale, ed entrambi valutati per rendere Mps concorrenziale sul mercato e conseguentemente, attrattivo per investitori privati”. Questo vuole dire, secondo il deputato del Partito democratico, che l’ingresso del Tesoro nel capitale, con una partecipazione che arriverà al 70%, sarà funzionale al rilancio della banca.

Dallai, nel riconoscere l’importanza della sfida che Monte dei Paschi ha davanti a sé, ricorda che il percorso intrapreso dalla banca “è complesso, con elementi positivi e altri più preoccupanti, soprattutto sul fronte degli esuberi e della possibile chiusura di un numero consistente di filiali. Su questi punti sarà fondamentale il confronto con le forze sindacali per garantire la massima tutela dei posti di lavoro”. E dato che non ci saranno che uscite volontarie il peggio sembra essere scampato. Per il deputato dem salvaguardare la rete delle banca è del resto importante per consentirle di tornare a essere “punto di riferimento per l’economia reale del Paese, per le imprese e le famiglie”. Non bisognerà in ogni caso ora trascurare “la tutela dei risparmiatori coinvolti direttamente dal piano per cui sono previste risorse per il ‘ristoro’ dei detentori retail dei bond subordinati”.

MPS, COSA SUCCEDE AD AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI Ricevuto il via libera formale dalle autorità europee per Monte dei Paschi si aprono ora le porte della ricapitalizzazione precauzionale. Azionisti e obbligazionisti subordinati incorreranno in delle perdite (al contrario degli obbligazionisti senior). Durante la conferenza stampa di martedì è stato spiegato che il loro contributo sarà di 4,3 miliardi, e che ci sarà la possibilità di rimborsi, per i detentori di bond che dimostreranno di essere stati ingannati, per 1,5 miliardi. Il Sole 24 Ore ha spiegato che gli attuali azionisti “sono destinati a essere diluiti, e di fatto azzerati” per via della Brrd. Nei mesi scorsi i piccoli azionisti avevano segnalato la concreta possibilità di incorrere in perdite ingenti, cui si sommano quelle derivanti dagli aumenti di capitale compiuti dalla banca toscana negli ultimi anni. Gli obbligazionisti subordinati che ne avranno diritto, saranno rimborsati attraverso obbligazioni senior, anche se prima i loro titoli saranno trasformati in azioni ordinarie della banca.

Il quotidiano di Confindustria specifica che la platea dei rimborsi verrà decisa dal cda di Monte dei Paschi “sulla base di una valutazione dei rischi legali”. Di fatto, quindi, potrà aderire all’offerta di scambio chi rinuncerà ad avviare azioni legali contro la banca. Il rimborso sarà comunque finanziato dallo Stato, che acquisterà le azioni “nate dalla trasformazione delle obbligazioni subordinate per un valore fino a 1,5 miliardi”. Il “rimborso” potrà avvenire con tutta probabilità in autunno, dopo la ricapitalizzazione precauzionale e l’avvio del piano industriale di Monte dei Paschi.

