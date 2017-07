MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, le critiche di Lannutti a Padoan (oggi 8 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LE CRITICHE DI LANNUTTI A PADOAN

I toni rassicuranti usati da Pier Carlo Padoan, che dopo il via libera delle autorità europee al piano industriale di Monte dei Paschi e al decreto sulle banche venete ha detto che “non ci sono altri focolai di crisi”, non sono piaciuti a Elio Lannutti, che in una nota evidenzia che “quando parla il ministro Padoan di stabilità e solidità del sistema bancario, meglio ricorrere agli scongiuri”. Il Presidente dell’Adusbef ha ricordato come nell’ottobre del 2014 il ministro avesse detto che “il sistema bancario è solido e privo di rischi. La solidità del nostro sistema bancario, la sua piena funzionalità ed efficienza nel più ampio contesto europeo sono elementi chiave ai fini della tutela del risparmio”. Quindi, ha citato quanto detto da Padoan in un question time al Senato del febbraio 2016: “Il sistema bancario italiano è solido e sicuro, anche se è stato interessato nelle ultime settimane da volatilità”. Ad agosto dello stesso anno, alla Camera affermava che “gli stress test mostrano un sistema bancario solido”.

A ottobre, invece, in un’intervista alla Cnn, spiegava che “il sistema bancario italiano è solido. Gli npl sono molti, ma non tanti quanti a volte leggo in giro”. Infine, lo scorso gennaio ha ribadito ancora una volta che le banche italiane sono solide. Evidentemente, però, visti gli interventi che si sono resi necessari la solidità non era poi così alta. Lannutti ha voluto anche ricordare come il ministro avesse, nell’agosto dello scorso anno, detto di ritenere come “non possa e debba esserci alcuna ingerenza sulle scelte gestionali e operative delle casse previdenziali”. “Abbiamo visto com’è andata a finire”, è il commento del Presidente Adusbef.

DALLAI (PD): ORA PERCORSO COMPLESSO PER LA BANCA Mps, dopo il via libera europeo alla ricapitalizzazione precauzionale, ha davanti a sé una sfida importante, perché dovrà aumentare la propria solidità patrimoniale e recuperare la competitività operativa. È quanto evidenzia in una nota Luigi Dallai, nella quale si legge anche che “il sostegno dello Stato è stato esaminato in sede europea in associazione al piano industriale, ed entrambi valutati per rendere Mps concorrenziale sul mercato e conseguentemente, attrattivo per investitori privati”. Questo vuole dire, secondo il deputato del Partito democratico, che l’ingresso del Tesoro nel capitale, con una partecipazione che arriverà al 70%, sarà funzionale al rilancio della banca.

Dallai, nel riconoscere l’importanza della sfida che Monte dei Paschi ha davanti a sé, ricorda che il percorso intrapreso dalla banca “è complesso, con elementi positivi e altri più preoccupanti, soprattutto sul fronte degli esuberi e della possibile chiusura di un numero consistente di filiali. Su questi punti sarà fondamentale il confronto con le forze sindacali per garantire la massima tutela dei posti di lavoro”. E dato che non ci saranno che uscite volontarie il peggio sembra essere scampato. Per il deputato dem salvaguardare la rete delle banca è del resto importante per consentirle di tornare a essere “punto di riferimento per l’economia reale del Paese, per le imprese e le famiglie”. Non bisognerà in ogni caso ora trascurare “la tutela dei risparmiatori coinvolti direttamente dal piano per cui sono previste risorse per il ‘ristoro’ dei detentori retail dei bond subordinati”.

