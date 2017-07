MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps, le preoccupazioni di politica e sindacati (oggi 9 luglio 2017)

Monte dei Paschi , Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LE PREOCCUPAZIONI DI POLITICA E SINDACATI

Il mondo politico e sindacale, pur esprimendo soddisfazione per il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi , non nasconde le difficoltà che la banca toscana avrà davanti a sé. Per Susanna Cenni, l’aiuto dello Stato è da considerarsi positivo nella misura in cui sarà lo strumento per il recupero della piena attività della banca, della sua capacità di stare sul mercato e alimentare l’economia dei territori. “Le priorità, sul breve e lungo periodo, rimangono la tutela dei lavoratori e dei risparmiatori che hanno pagato prezzi molto pesanti”, ha aggiunto la deputata del Partito democratico, che ha anche ricordato quanto “sarà importante il lavoro della commissione d’inchiesta che mi auguro, nonostante il poco tempo a disposizione dovuto a una nomina a fine della legislatura, possa approfondire le responsabilità e chiarire tutti i passaggi delle passate gestioni”.

Daniele Quiriconi, responsabile bancari della Cgil Toscana, secondo quanto riporta toscanatv.com, ha apprezzato il fatto che gli esuberi previsti dal piano industriale della banca siano volontari e perciò consentano di “accompagnare in maniera dolce alla pensione questi lavoratori”. Tuttavia, non ha potuto nascondere che Montepaschi esce fortemente ridimensionata dalla crisi, visto che un tempo era la seconda banca del Paese. “Naturalmente pagano un prezzo anche i risparmiatori e credo che la sfida per il sistema Paese, non solo per il sistema bancario, sia come riconciliare anche la fiducia dei risparmiatori verso le banche e come le banche possono riacquisire il ruolo, al di là della difesa dei lavoratori, che ci compete in via diretta, per finanziare le famiglie, lo sviluppo economico e le nostre imprese in una regione come la Toscana, dove appunto sono piccole imprese che hanno bisogno del sistema bancario”, ha aggiunto.

LE CRITICHE DI LANNUTTI A PADOAN toni rassicuranti usati da Pier Carlo Padoan, che dopo il via libera delle autorità europee al piano industriale di Monte dei Paschi e al decreto sulle banche venete ha detto che “non ci sono altri focolai di crisi”, non sono piaciuti a Elio Lannutti, che in una nota evidenzia che “quando parla il ministro Padoan di stabilità e solidità del sistema bancario, meglio ricorrere agli scongiuri”. Il Presidente dell’Adusbef ha ricordato come nell’ottobre del 2014 il ministro avesse detto che “il sistema bancario è solido e privo di rischi. La solidità del nostro sistema bancario, la sua piena funzionalità ed efficienza nel più ampio contesto europeo sono elementi chiave ai fini della tutela del risparmio”. Quindi, ha citato quanto detto da Padoan in un question time al Senato del febbraio 2016: “Il sistema bancario italiano è solido e sicuro, anche se è stato interessato nelle ultime settimane da volatilità”. Ad agosto dello stesso anno, alla Camera affermava che “gli stress test mostrano un sistema bancario solido”.

A ottobre, invece, in un’intervista alla Cnn, spiegava che “il sistema bancario italiano è solido. Gli npl sono molti, ma non tanti quanti a volte leggo in giro”. Infine, lo scorso gennaio ha ribadito ancora una volta che le banche italiane sono solide. Evidentemente, però, visti gli interventi che si sono resi necessari la solidità non era poi così alta. Lannutti ha voluto anche ricordare come il ministro avesse, nell’agosto dello scorso anno, detto di ritenere come “non possa e debba esserci alcuna ingerenza sulle scelte gestionali e operative delle casse previdenziali”. “Abbiamo visto com’è andata a finire”, è il commento del Presidente Adusbef.

© Riproduzione Riservata.