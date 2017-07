BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 agosto 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Nella giornata di oggi sono previsti tre appuntamenti macroeconomici importanti: alle 10:00 sarà pubblicato il Pmi dell'Eurozona. Alle 11:00, invece, l'attesissimo dato del Pil dell'Eurozona per il secondo trimestre dell'anno. Alle 16:00, invece, l'indice Ism americano dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero per il mese di luglio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un progresso dello 0,26%, a quota 21.486. Particolarmente in luce è stata Yoox Net A Porter che ha messo a segno un rialzo del 3,06%. Bene anche Telecom Italia che è riuscita a far segnare un progresso dell'1,93%. Seduta in progresso anche per Banca Generali che ha fatto segnare un rialzo dell'1,8% grazie al target price aumentato da Banca Imi e che è stato portato a 32 euro per azione. Bene anche A2A che ha fatto registrare un +1,41% grazie ai conti semestrali che sono riusciti a battere le attese.

Misti, invece, i bancari con Ubi Banca che ha guidato i rialzi con un +0,89%. Bene anche Banco Bpm che ha fatto segnare un rialzo dello 0,39%. Male Unicredit che ha perso lo 0,66% e Bper che ha lasciato sul terreno oltre un punto percentuale. In forte calo Luxottica che ha perso il 3,32%. Male anche Leonardo che ha ceduto l'1,93%, Tenaris che ha perso l'1,62% e Ferrari che ha perso mezzo punto percentuale. Da segnalare l'8% di salita di Piaggio grazie a una semestrale davvero ottima. Buona seduta anche per Geox che ha guadagnato il 3,84% dopo i numerosi target price aumentati che sono stati ricevuti dopo i conti oltre le attese. Seduta esplosiva per Banca Carige che ha messo a segno un rialzo del 10,72%: la banca ha dichiarato di aver messo in vendita alcuni asset. Lo Spread fra Btp e Bund è calato a 155 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,09%.

© Riproduzione Riservata.