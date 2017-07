MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il piano cessioni di Carige (oggi 1 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL PIANO CESSIONI DI CARIGE

Dopo la messa in sicurezza di Monte dei Paschi, di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non è mancato chi sosteneva che a finire sotto i riflettori sarebbe stata Carige. La banca ligure ha quindi annunciato di aver avviato il processo di cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza, oltre che alcuni immobili di pregio, della piattaforma di gestione degli Npl stessi, di Creditis Spa e del business merchant book. In una nota viene spiegato che il portafoglio di Npl ha un valore lordo non inferiore a 1,2 miliardi di euro e Carige sta lavorando per predisporre una virtual data room. Sembrano essere invece già stati individuati i possibili acquirenti della piattaforma di gestione degli Npl tra gli operatori specializzati del settore. Per quel che riguarda gli immobili di pregio, la banca è concentrata sulla cessione di uno con superficie lorda di circa 2.600 metri quadri situato a Milano in corso Vittorio Emanuele, oltre che di un palazzo di Roma con otto piani fuori terra e due interrati. Al momento i due immobili sono occupati da Carige stessa.

La banca ligure vuol poi cedere il 100% di Creditis, uscendo quindi dal business del credito al consumo, ma ancora non c’è il nome di acquirente. Queste operazioni, viene aggiunto nella nota, partiranno entro la fine di questa settimana, con l’obiettivo di concluderle entro la fine dell’anno, con un beneficio atteso sul patrimonio paria a 200 milioni di euro. L’amministratore delegato, Paolo Fiorentino, ha detto che l’obiettivo resta quello di creare una banca attrattiva e per questo si sta pensando a una linea distributiva per la vendita di prodotti di terzi. Inoltre, ha annunciato che ci saranno delle razionalizzazioni sulle filiali.

I DECRETI SULLA RICAPITALIZZAZIONE

Il Movimento 5 Stelle critica apertamente il metodo che i Governi di Renzi e Gentiloni hanno seguito per gestire i salvataggi delle banche, puntando in particolare il dito contro Pier Carlo Padoan, definito “l’uomo della grande finanza italiana e internazionale”. In un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo viene espressa una ferma opposizione “al metodo Pd-Padoan, che consiste nel salvare gli istituti sia con miliardi di euro di soldi pubblici che con i sacrifici degli azionisti e degli risparmiatori, lasciando il controllo delle banche risanate ai privati”. Non si può dire che Monte dei Paschi rientri nella casistica di banca che con l’intervento pubblico passa in mano ai privati, ma “nel caso delle due banche venete, addirittura, i due istituti sono stati regalati a una grande banca, Intesa, la quale ha dettato le sue condizioni sin dalla presentazione del decreto”, segnalano i pentastellati, ricordando le cifre riguardanti il salvataggio: oltre 17 miliardi di euro di nuovo debito pubblico, “5 dei quali girati a Banca Intesa per acquistare la parte sana di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza”.

Il Movimento 5 Stelle ricorda anche che gli amministratori indagati per il crac non potranno essere interdetti perpetuamente dai pubblici uffici. E lancia anche l’allarme sul futuro: “La situazione è tragica, e siamo solo all’antipasto. Non finirà con le due banche venete, anche perché gli accordi europei di Basilea sul patrimonio delle banche sembrano disegnati apposta per far saltare in aria il nostro sistema del credito”.

