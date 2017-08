BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Unicredit a -0,7%, Snam a +0,9% (10 agosto 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:45

I mercati attendono i dati relativi alla bilancia commerciale dell’Ue e dell’Italia, oltre che la produzione industriale di giugno della Gran Bretagna. Dagli Usa, poi, nel pomeriggio si saprà il numero delle richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione. Attenzione più alta, ovviamente, agli sviluppi della crisi tra Stati Uniti e Nord Corea, con il rischio di un conflitto. In questo contesto la Borsa Italiana si muove in sostanziale pareggio (-0,01%). Sul listino principale troviamo in rialzo A2A (+0,1%), Atlantia (+0,5%), Banco Bpm (+0,5%), Campari (+0,1%), Eni (+0,7%), Fca (+0,3%), Ferragamo (+0,4%), Moncler (+0,1%), Snam (+0,9%), Stm (+0,3%), Tenaris (+0,3%), Terna (+0,5%) e UnipolSai (+0,3%). I ribassi più ampi sono quelli di Banca Generali (-1%), Fineco (-0,5%), Leonardo (-0,6%), Ubi Banca (-0,5%) e Unicredit (-0,7%). Fuori dal listino principale Gambero Rosso sale del 10%, mentre Il Sole 24 Ore cede il 3,1%. Il cambio euro/dollaro si avvicina a quota 1,17, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 156 punti base.

