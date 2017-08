MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la richiesta di modifica delle regole europee (oggi 10 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

MPS E LA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE REGOLE EUROPEE

Per l’Italia c’è da sperare che dopo la soluzione delle vicende di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non ci siano altre crisi bancarie. Elke Konig, a capo del meccanismo unico di risoluzione europeo (Srb), intervistata dal Financial Times ha infatti chiesto che ci sia più rigidità nelle regole sui salvataggi bancari, in quanto “dobbiamo assicurarci che non si mettano gli incentivi sbagliati nel sistema”. Non c’è però intenzione da parte della Commissione europea, secondo quanto dichiarato da un suo portavoce, di rivedere le norme in questione, anche perché, è stato spiegato, il settore ha bisogno di certezza legale. Tuttavia, come ricorda Repubblica, le parole di Konig riflettono una certa preoccupazione sorta in Germania e in altri paesi del Nord Europa dopo il salvataggio delle banche venete, dove si è riusciti di fatto a evitare il bail-in, soprattutto per le conseguenze che poteva avere per gli obbligazionisti subordinati.

Visto che comunque la direttiva Brrd da qui a fine 2018 a due “tagliandi”, per valutare eventuali modifiche, non è da escludere che posizioni più rigoriste possano prevalere. Nel caso sarà bene che il sistema italiano non si faccia trovare impreparato o che non accetti regole che poi potrebbe giudicare troppo penalizzanti, come del resto già avvenuto con il bail-in, criticato aspramente solo a posteriori, ma non al momento dell’approvazione o dell’entrata in vigore. In futuro potrebbe essere più difficile e dispendioso trovare delle modalità per “eludere” le regole.

AUMENTO DI CAPITALE PER MPS CAPITAL SERVICE

Secondo quanto riportato da L’Economia, domani l’autorità di vigilanza bancaria che fa capo alla Bce dovrebbe dare il suo “placet” al piano di ristrutturazione di Monte dei Paschi, che già ha ottenuto il via libera della Commissione europea. Venerdì, quindi, il cda di Rocca Salimbeni potrà approvare i conti semestrali, che, stando alle indiscrezioni di Boersen-Zeitung dovrebbero far registrare una perdita superiore ai tre miliardi di euro. Proprio ieri, però, Milano Finanza ha fatto emergere un altro dato poco confortante per la banca toscana. La sua controllata Monte dei Paschi Capital Service, infatti, ha chiuso il 2016 in rosso di 770 milioni di euro, soprattutto a causa delle rettifiche sui crediti, che sono schizzate a 946,6 milioni di euro dai 193,4 dell’anno precedente. Secondo il quotidiano finanziario, quindi, sarebbe necessario ora procedere a un aumento di capitale che potrebbe arrivare fino a 898 milioni di euro.

Per poter varare questa operazione sarebbe in ogni caso necessario prima fare in modo che la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi diventi operativa a tutti gli effetti. Forse anche per questo Milano Finanza ipotizza che che la prossima settimana potrebbe arrivare il via libera da parte dell’assemblea dei soci. Dunque quello di agosto sembra essere un mese davvero importante per la banca toscana, che arriva dopo un periodo non certo breve di attesa per le decisioni delle autorità europee circa il proprio piano industriale e la ricapitalizzazione precauzionale.

© Riproduzione Riservata.