BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Stm a -2,7, Ferrari a -2,3% (11 agosto 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:20

Non comincia bene la giornata della Borsa italiana, che cede l’1,1%, sulla scia della chiusura negativa di Wall Street di ieri e le tensioni geopolitiche tra Usa e Nord Corea. Sul listino principale non si vede nemmeno un titolo in rialzo e la performance migliore è quella di Recordati, che cede lo 0,03%. I cali più ampi sono quelli di Atlantia (-1,2%), Azimut (-2%), Banco Bpm (-1,4%), Banca Generali (-1,7%), Brembo (-1,3%), Cnh Industrial (-2,1%), Exor (-1,5%), Fca (-1,3%), Ferrari (-2,3%), Generali (-1,2%), Mediobanca (-1,9%), Prysmian (-1,4%), Saipem (-1,2%), Stm (-2,7%), Tenaris (-1,5%), Ubi Banca (-2,3%), Unicredit (-1,5%), Unipol (-2,3%), UnipolSai (-1,9%) e Yoox (-1,8%). Fuori dal listino principale Digitouch sale del 4,4%, mentre Il Sole 24 Ore cede il 10,2%. Il cambio euro/dollaro si trova a quota 1,175, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 164 punti base.

© Riproduzione Riservata.