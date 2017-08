MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il dibattito sulle regole Ue (oggi 11 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL DIBATTITO SULLE REGOLE UE

Elke Konig, responsabile del meccanismo unico di risoluzione europeo (Srb), ha chiesto di cambiare le regole sui salvataggi bancari. Richiesta il cui timing per molti commentatori è collegato alle azioni che l’Italia ha portato avanti non tanto nel caso di Monte dei Paschi, quanto in quello di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dove si è riusciti di fatto a evitare che scattasse il bail-in. Roberto Gualtieri, intervistato dal Messaggero, ritiene però che sarebbe un errore quello di irrigidire le regole. "Interventi nel dibattito come quelli di Konig sono legittimi, ma poi le scelte sulle regole spettano a Parlamento e Consiglio, dove non vedo alcuno spazio, e alla Commissione europea, che ha saggiamente già detto che non intende modificare la Comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato", ha detto il presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento europeo.

Gualtieri ha voluto spiegare che i casi di Monte dei Paschi e delle due banche venete, insieme a quello di Banco Popular, dimostrano che ci sono diverse modalità di salvataggio bancario, ma tutti rispettosi delle normative. "Nonostante le rigidità introdotte con la direttiva Brrd sul bail-in e l'errore compiuto a suo tempo di non prevedere una fase di transizione, le regole sulle crisi dispongono comunque di alcuni margini di flessibilità e di una varietà di strumenti per far fronte a situazioni specifiche. Questo dato è stato colto dai mercati, la neonata Unione bancaria, nonostante un sistema di regole ancora incompleto, è in grado di gestire le crisi con intelligenza e non col pilota automatico", ha aggiunto l’eurodeputato del Pd.

MPS E LA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE REGOLE EUROPEE

Per l’Italia c’è da sperare che dopo la soluzione delle vicende di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non ci siano altre crisi bancarie. Elke Konig, a capo del meccanismo unico di risoluzione europeo (Srb), intervistata dal Financial Times ha infatti chiesto che ci sia più rigidità nelle regole sui salvataggi bancari, in quanto “dobbiamo assicurarci che non si mettano gli incentivi sbagliati nel sistema”. Non c’è però intenzione da parte della Commissione europea, secondo quanto dichiarato da un suo portavoce, di rivedere le norme in questione, anche perché, è stato spiegato, il settore ha bisogno di certezza legale. Tuttavia, come ricorda Repubblica, le parole di Konig riflettono una certa preoccupazione sorta in Germania e in altri paesi del Nord Europa dopo il salvataggio delle banche venete, dove si è riusciti di fatto a evitare il bail-in, soprattutto per le conseguenze che poteva avere per gli obbligazionisti subordinati.

Visto che comunque la direttiva Brrd da qui a fine 2018 a due “tagliandi”, per valutare eventuali modifiche, non è da escludere che posizioni più rigoriste possano prevalere. Nel caso sarà bene che il sistema italiano non si faccia trovare impreparato o che non accetti regole che poi potrebbe giudicare troppo penalizzanti, come del resto già avvenuto con il bail-in, criticato aspramente solo a posteriori, ma non al momento dell’approvazione o dell’entrata in vigore. In futuro potrebbe essere più difficile e dispendioso trovare delle modalità per “eludere” le regole.

