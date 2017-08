MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, ridotte le linee di credito di Eni (oggi 12 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

RIDOTTE LE LINEE DI CREDITO DI ENI

Monte dei Paschi ha deciso di ridurre le linee di credito di Eni, portandole a 350 milioni di euro da 1,6 miliardi precedentemente previsto. Tale scelta non è dovuta a particolari problemi né della banca, né del gigante energetico italiano, ma al fatto che entrambe le società avranno presto il medesimo azionista di riferimento, ovvero il ministero dell’Economia e delle Finanze. Più nello specifico, l’operazione intende evitare il superamento del limite regolamentare del 5% fissato dalle Disposizioni di Banca d’Italia. Le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, infatti, prevedono che l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata non finanziaria configurabile come "partecipante di controllo" debba essere contenuta entro il limite del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della banca.

Un limite, tra l’altro, che internamente Monte dei Paschi aveva posto al 3% e che viene ora derogato mediante una delibera, di modo che si possa mantenere un livello di affidamenti che consentano di salvaguardare i rapporti commerciali con una realtà industriale riconosciuta a livello internazionale. La delibera è stata assunta dal consiglio di amministrazione della settimana scorsa e in ogni caso l’operazione non comporta alcun tipo di rischio legato a un potenziale conflitto di interesse o rischi diversi da quelli impliciti in un normale finanziamento. L’operazione oltretutto consente di realizzare il rientro entro i limiti prudenziali dell'esposizione di Eni.

IL DIBATTITO SULLE REGOLE UE

Elke Konig, responsabile del meccanismo unico di risoluzione europeo (Srb), ha chiesto di cambiare le regole sui salvataggi bancari. Richiesta il cui timing per molti commentatori è collegato alle azioni che l’Italia ha portato avanti non tanto nel caso di Monte dei Paschi, quanto in quello di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dove si è riusciti di fatto a evitare che scattasse il bail-in. Roberto Gualtieri, intervistato dal Messaggero, ritiene però che sarebbe un errore quello di irrigidire le regole. "Interventi nel dibattito come quelli di Konig sono legittimi, ma poi le scelte sulle regole spettano a Parlamento e Consiglio, dove non vedo alcuno spazio, e alla Commissione europea, che ha saggiamente già detto che non intende modificare la Comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato", ha detto il presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento europeo.

Gualtieri ha voluto spiegare che i casi di Monte dei Paschi e delle due banche venete, insieme a quello di Banco Popular, dimostrano che ci sono diverse modalità di salvataggio bancario, ma tutti rispettosi delle normative. "Nonostante le rigidità introdotte con la direttiva Brrd sul bail-in e l'errore compiuto a suo tempo di non prevedere una fase di transizione, le regole sulle crisi dispongono comunque di alcuni margini di flessibilità e di una varietà di strumenti per far fronte a situazioni specifiche. Questo dato è stato colto dai mercati, la neonata Unione bancaria, nonostante un sistema di regole ancora incompleto, è in grado di gestire le crisi con intelligenza e non col pilota automatico", ha aggiunto l’eurodeputato del Pd.

