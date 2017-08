MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, il commento della First-Cisl alla semestrale (oggi 13 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL COMMENTO FIRST-CISL ALLA SEMESTRALE

La strada per il rilancio di Monte dei Paschi non sarà facile e certamente in tanti sperano che i prossimi conti trimestrali possano far registrare un utile, dopo la pesantissima perdita superiore ai 3 miliardi di euro, dovuta soprattutto alle rettifiche sui crediti. La First-Cisl ha voluto commentare i risultati del primo semestre 2017 evidenziando, che “evidentemente per volgere in positivo i conti di Mps non basta lo straordinario impegno sostenuto dai dipendenti, ma serve procedere a una vera politica di rilancio della banca, possibile con il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale attraverso strumenti partecipativi di tipo organizzativo e finanziario”. Secondo la Segretaria nazionale Sara Barberotti, “in una banca dove il capitale dello Stato è al 53% e potrebbe salire sino al 70% riteniamo ci siano le condizioni perché questo diventi possibile”.

Secondo Fabio Brunamonti, responsabile First-Cisl in Monte dei Paschi, occorrono “investimenti in sistemi informatici e tecnologici che permettano di bilanciare le 1800 uscite di personale programmate per quest’anno e la prevista riduzione di altre 3700 circa entro 2021”. Certamente dopo l’attesa dell’intervento pubblico è ora il momento, per la banca toscana, di muoversi sulla via del rilancio e servirà per questo una guida stabile. Secondo il Corriere della Sera, il nuovo board di Mps potrebbe venire alla luce (con meno consiglieri rispetto agli attuali) verso metà novembre. Vedremo se il Tesoro, azionista di maggioranza, confermerà ai vertici Marco Morelli e Alessandro Falciai.

IL DIBATTITO SULLE REGOLE UE

Elke Konig, responsabile del meccanismo unico di risoluzione europeo (Srb), ha chiesto di cambiare le regole sui salvataggi bancari. Richiesta il cui timing per molti commentatori è collegato alle azioni che l’Italia ha portato avanti non tanto nel caso di Monte dei Paschi, quanto in quello di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dove si è riusciti di fatto a evitare che scattasse il bail-in. Roberto Gualtieri, intervistato dal Messaggero, ritiene però che sarebbe un errore quello di irrigidire le regole. "Interventi nel dibattito come quelli di Konig sono legittimi, ma poi le scelte sulle regole spettano a Parlamento e Consiglio, dove non vedo alcuno spazio, e alla Commissione europea, che ha saggiamente già detto che non intende modificare la Comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato", ha detto il presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento europeo.

Gualtieri ha voluto spiegare che i casi di Monte dei Paschi e delle due banche venete, insieme a quello di Banco Popular, dimostrano che ci sono diverse modalità di salvataggio bancario, ma tutti rispettosi delle normative. "Nonostante le rigidità introdotte con la direttiva Brrd sul bail-in e l'errore compiuto a suo tempo di non prevedere una fase di transizione, le regole sulle crisi dispongono comunque di alcuni margini di flessibilità e di una varietà di strumenti per far fronte a situazioni specifiche. Questo dato è stato colto dai mercati, la neonata Unione bancaria, nonostante un sistema di regole ancora incompleto, è in grado di gestire le crisi con intelligenza e non col pilota automatico", ha aggiunto l’eurodeputato del Pd.

