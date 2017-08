MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps apre la sede ai turisti per Ferragosto (oggi 14 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

ROCCA SALIMBENI APRE AI TURISTI

Rocca Salimbeni è pronta ad aprire le porte della sede storica di Monte dei Paschi ai tanti turisti che saranno a Siena nella giornata di Ferragosto, in vista del Palio dell’Assunta. Dalle ore 9:00 alle 12:00 di domani, martedì 15 agosto, sarà quindi possibile effettuare visite gratuite per ammirare gli straordinari capolavori custoditi all’interno di Palazzo Salimbeni, duecentesca sede storica della banca più antica d’Europa, ma anche scrigno di tesori artistici, storico-archivistici e librari. La visita sarà arricchita dalla possibilità di utilizzare l’applicazione per dispositivi iOs e Android Smartify che consente di riconoscere le opere d’arte semplicemente inquadrandole e ricevendo molte informazioni su di esse. In particolare, i visitatori potranno sperimentare un nuovo modo di vedere l’arte e potranno provare i contenuti multimediali dedicati ad alcuni documenti conservati nell’archivio storico e alla statua di Sallustio Bandini, in Piazza Salimbeni, visibile con Smartify da diverse angolazioni e arricchita da un video che mostra le fasi salienti del restauro eseguito due anni fa.

Ci sarà in ogni caso la possibilità di ammirare la collezione che Monte dei Paschi ha acquisito nel corso dei secoli: opere di pittura, scultura, grafica e arte decorativa, rigorosamente realizzate da artisti senesi o legati alla città, quali Pietro Lorenzetti, Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Sano di Pietro, Rutilio Manetti o Bernardino Mei, spesso commissionate dalla banca stessa, che con il loro splendore restituiscono un significativo spaccato della storia e della cultura di Siena.

IL DIBATTITO SULLE REGOLE UE

Elke Konig, responsabile del meccanismo unico di risoluzione europeo (Srb), ha chiesto di cambiare le regole sui salvataggi bancari. Richiesta il cui timing per molti commentatori è collegato alle azioni che l’Italia ha portato avanti non tanto nel caso di Monte dei Paschi, quanto in quello di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dove si è riusciti di fatto a evitare che scattasse il bail-in. Roberto Gualtieri, intervistato dal Messaggero, ritiene però che sarebbe un errore quello di irrigidire le regole. "Interventi nel dibattito come quelli di Konig sono legittimi, ma poi le scelte sulle regole spettano a Parlamento e Consiglio, dove non vedo alcuno spazio, e alla Commissione europea, che ha saggiamente già detto che non intende modificare la Comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato", ha detto il presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento europeo.

Gualtieri ha voluto spiegare che i casi di Monte dei Paschi e delle due banche venete, insieme a quello di Banco Popular, dimostrano che ci sono diverse modalità di salvataggio bancario, ma tutti rispettosi delle normative. "Nonostante le rigidità introdotte con la direttiva Brrd sul bail-in e l'errore compiuto a suo tempo di non prevedere una fase di transizione, le regole sulle crisi dispongono comunque di alcuni margini di flessibilità e di una varietà di strumenti per far fronte a situazioni specifiche. Questo dato è stato colto dai mercati, la neonata Unione bancaria, nonostante un sistema di regole ancora incompleto, è in grado di gestire le crisi con intelligenza e non col pilota automatico", ha aggiunto l’eurodeputato del Pd.

