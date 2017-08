BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari chiusa per la festa di Ferragosto (15 agosto 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI OGGI CHIUSA

Oggi la Borsa italiana è chiusa per la festa di Ferragosto. Piazza Affari ieri è riuscita a mettere a segno un rialzo dell’1,72%, raggiungendo i 21,722 punti, , dopo aver raggiunto un massimo a 21.778 ed un minimo a 21.467. Ottimo il rialzo di di Fiat Chrysler Automobiles (+8,2%) e buone le performance di Enel (+2,9%), Exor (+4,2%), Ferrari (+3%), Salvatore Ferragamo (+2,6%), Stmicroelectronics (+2,4%), Terna (+2,6%), Ubi Banca (+3,2%) e Yoox (+3%). Per quanto riguarda la casa automobilistica italo-americana, il forte rialzo è dovuto all’indiscrezione riportata da Automotive News, secondo cui sarebbe arrivata un’offerta di acquisto dalla Cina, però respinta in quanto giudicata insufficiente. La notizia ha in ogni caso riacceso i riflettori sul titolo di Fca e di Exor. Il balzo di Enel sembra dovuto invece al giudizio positivo che sul titolo energetico ha dato la banca svizzera Ubs aumentando il target price da 4,7 a 5,5 euro. Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni ha fatto registrare un calo del 2,44%, attestandosi a 160 punti base.

