MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la valutazione degli Npl delle venete (oggi 15 agosto 2017)

LA VALUTAZIONE DEGLI NPL DELLE VENETE

Monte dei Paschi e le due banche venete sono state messe in sicurezza, anche attraverso il lavoro sui crediti in sofferenza. La cui valutazione ha creato non poche perplessità. Massimo Mucchetti ha infatti rilevato che se per Monte dei Paschi la cessione degli Npl avviene al 20,5% del loro valore, nel caso di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca si ritiene che la liquidazione farà recuperare il 46,9% del valore delle sofferenze. “Delle due l’una: o si sovrastima l’esito della liquidazione delle venete oppure si sta facendo un regalo ad Atlante”, ha detto all’Huffington Post il Senatore del Pd. Stefano Nora, senior investment manager, Responsabile settore finanziario di Pictet Asset Management, ha spiegato che probabilmente nelle cifre riportate dalla stampa sulle due banche venete vengono messe insieme sia le sofferenze che i crediti che difficilmente verranno pagati.

Dal suo punto di vista è facile ritiene che gli Npl veri e propri siano stati rettificati al 75%, in linea quindi con il valore di cessione di Monte dei Paschi. “Se però nel computo inseriamo anche i crediti non pagati ma ancora non finiti in sofferenza, che sono rettificati al 40%, ecco che il valore di cessione si alza sensibilmente. Ma in una situazione come quella veneta è normale che i prezzi si tengano estremamente bassi, come avvenuto in passato per situazioni simili. Una supervalutazione sarebbe un’aberrazione difficile da spiegare”, ha detto Nora a Formiche.net a cui ha spiegato quindi perché si può ritenere che la quotazione degli Npl di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sia in linea con il mercato.

ROCCA SALIMBENI APRE AI TURISTI

Rocca Salimbeni è pronta ad aprire le porte della sede storica di Monte dei Paschi ai tanti turisti che saranno a Siena nella giornata di Ferragosto, in vista del Palio dell’Assunta. Dalle ore 9:00 alle 12:00 di domani, martedì 15 agosto, sarà quindi possibile effettuare visite gratuite per ammirare gli straordinari capolavori custoditi all’interno di Palazzo Salimbeni, duecentesca sede storica della banca più antica d’Europa, ma anche scrigno di tesori artistici, storico-archivistici e librari. La visita sarà arricchita dalla possibilità di utilizzare l’applicazione per dispositivi iOs e Android Smartify che consente di riconoscere le opere d’arte semplicemente inquadrandole e ricevendo molte informazioni su di esse. In particolare, i visitatori potranno sperimentare un nuovo modo di vedere l’arte e potranno provare i contenuti multimediali dedicati ad alcuni documenti conservati nell’archivio storico e alla statua di Sallustio Bandini, in Piazza Salimbeni, visibile con Smartify da diverse angolazioni e arricchita da un video che mostra le fasi salienti del restauro eseguito due anni fa.

Ci sarà in ogni caso la possibilità di ammirare la collezione che Monte dei Paschi ha acquisito nel corso dei secoli: opere di pittura, scultura, grafica e arte decorativa, rigorosamente realizzate da artisti senesi o legati alla città, quali Pietro Lorenzetti, Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Sano di Pietro, Rutilio Manetti o Bernardino Mei, spesso commissionate dalla banca stessa, che con il loro splendore restituiscono un significativo spaccato della storia e della cultura di Siena.

