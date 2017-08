BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende il dato sul Pil (16 agosto 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL DATO SUL PIL

Dopo la pausa di Ferragosto, oggi Piazza Affari riparte con diversi dati in arrivo, a partire dal Pil del secondo trimestre di Italia ed Europa alle 10:00. Mezz’ora dopo sarà reso noto il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna relativo a giugno. Nel pomeriggio (alle 14:30) dagli Usa arriveranno i dati sui cantieri residenziali e le licenze edilizie di luglio. Alle 16:30 il dato sulle scorte settimanali di petrolio. Lunedì, la Borsa italiana ha chiuso in rialzo dell’1,72%, raggiungendo i 21,722 punti. Pochi gli spunti macroeconomici di quella giornata, con l'unico dato degno di nota riguardante la produzione industriale europea che nel mese di giugno ha fatto registrare un calo dello 0,6% su base mensile nell'area euro ed un calo dello 0,5% nella zona dell'Unione europea a 28 stati, ma un incremento del 2,6% su base annua nell'area euro, che è stato comunque minore delle attese, e del 2,9% nella zona dell'Unione Europea a 28 stati. In ogni caso è stato importante il rimbalzo della Borsa dopo alcune sedute negative della scorsa settimana. Lo spread tra Btp e Bund lunedì era sceso a 160 punti base.

