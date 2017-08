MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps esempio delle "patologie" delle banche italiane (oggi 16 agosto 2017)

Lapresse

L’ESEMPIO DELLE PATOLOGIE BANCARIE

Il decennale della crisi dei subprime, scoppiata nell’agosto del 2007, è stata l’occasione per Milano Finanza per notare come sia cambiato il sistema bancario italiano. Dieci anni fa, il roe, ovvero il return on equity, era pari al 13%, gli impieghi crescevano del 10% e le sofferenze ammontavano a circa il 2% dei crediti. Carige pagava a Intesa Sanpaolo quasi 13 milioni di euro a filiale, mentre Mps acquistava Antonveneta per 9 miliardi di euro e la banca toscana produceva un utile di un miliardo l’anno. Il quotidiano finanziario ricorda che tuttavia le cose hanno cominciato a cambiare abbastanza in fretta, perché già alla fine del 2007 i risultati economici delle banche cominciarono a essere penalizzati dall’aumentato costo del funding.

Del resto il cosiddetto mercato interbancario aveva cominciato a far circolare meno liquidità, dato che si cominciavano a nutrire timori sull’effettiva solidità della controparte. Così la prima risposta fu quella di cominciare a restringere il credito, anche perché la crisi internazionale cominciava a farsi più grave. Milano Finanza indica poi in Montepaschi l’esempio migliore delle “patologie italiane”. Infatti dopo l’operazione di Antonveneta è iniziato un avvitamento che in pochi anni ha comportato un esborso superiore ai 16 miliardi di euro per azionisti e contribuenti, con una montagna di crediti deteriorati pari a 28 miliardi. Alla fine si è dovuti arrivare alla nazionalizzazione, che forse si sarebbe dovuta realizzare prima. I danni e i costi, si dice, sarebbero stati inferiori.

LA VALUTAZIONE DEGLI NPL DELLE VENETE

Monte dei Paschi e le due banche venete sono state messe in sicurezza, anche attraverso il lavoro sui crediti in sofferenza. La cui valutazione ha creato non poche perplessità. Massimo Mucchetti ha infatti rilevato che se per Monte dei Paschi la cessione degli Npl avviene al 20,5% del loro valore, nel caso di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca si ritiene che la liquidazione farà recuperare il 46,9% del valore delle sofferenze. “Delle due l’una: o si sovrastima l’esito della liquidazione delle venete oppure si sta facendo un regalo ad Atlante”, ha detto all’Huffington Post il Senatore del Pd. Stefano Nora, senior investment manager, Responsabile settore finanziario di Pictet Asset Management, ha spiegato che probabilmente nelle cifre riportate dalla stampa sulle due banche venete vengono messe insieme sia le sofferenze che i crediti che difficilmente verranno pagati.

Dal suo punto di vista è facile ritiene che gli Npl veri e propri siano stati rettificati al 75%, in linea quindi con il valore di cessione di Monte dei Paschi. “Se però nel computo inseriamo anche i crediti non pagati ma ancora non finiti in sofferenza, che sono rettificati al 40%, ecco che il valore di cessione si alza sensibilmente. Ma in una situazione come quella veneta è normale che i prezzi si tengano estremamente bassi, come avvenuto in passato per situazioni simili. Una supervalutazione sarebbe un’aberrazione difficile da spiegare”, ha detto Nora a Formiche.net a cui ha spiegato quindi perché si può ritenere che la quotazione degli Npl di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sia in linea con il mercato.

