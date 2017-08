BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta a quota 22.000 (17 agosto 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 22.000

Giornata abbastanza scarna dal punto di vista macroeconomico quella di oggi. Alle 10:30 le vendite al dettaglio inglesi per il mese di luglio, alle 11:00 l'indice dei prezzi al consumo per l'area euro per il mese di luglio. Alle 14:30 le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: gli economisti si attendono un dato intorno ai 240 mila unità, in linea con la settimana precedente. Sempre alla stessa ora, l'indice di produzione della Fed di Filadelfia per il mese di agosto. Alle 15:15 sempre dagli Stati Uniti la produzione industriale nel mese di luglio. Ieri Piazza Affari è riuscita a riavvicinarsi alla soglia dei 22.000 punti. La giornata era iniziata in modo positivo, con l'indice che era riuscito a spingersi oltre la soglia dei 22 mila punti. Durante il finale, il Ftse Mib ha leggermente ripiegato chiudendo così a 21.984 punti, con un progresso dell'1,21%.

A fare particolarmente bene sono stati i titoli bancari: Ubi Banca ha guadagnato il 2,53%, seguita da Intesa Sanpaolo con un rialzo del 2,16%. Entrambi gli istituti sono stati promossi da Hsbc che ha espresso il giudizio buy, aumentato notevolmente il target price. Bene anche Unicredit che ha guadagnato l'1,52% e Bper che ha fatto registrare un rialzo dell'1,96%. Molto bene anche Fca che ha continuato la scia positiva visti i rumors di possibili acquisizioni dall'estero: il titolo ha guadagnato il 2,64%. Buona sessione anche per Exor che ha guadagnato il 2,11% e Ferrari che ha guadagnato l'1,5%. Benissimo anche Atlantia che è riuscita a salire del 4,2% dopo che alcuni rumors hanno fatto intendere che la trattativa per Abertis potrebbe andare in porto. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato in lieve rialzo a 159 punti, mentre il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,04%.

© Riproduzione Riservata.