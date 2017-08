MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il mercato degli Npl in Italia (oggi 17 agosto 2017)

Lapresse

IL MERCATO DEGLI NPL IN ITALIA

Grazie anche al deconsolidamento dei crediti deteriorati dal proprio bilancio, necessario per avere il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale, Mps ha certamente contribuito a far salire la massa di Npl finiti e scambiati sul mercato in Italia, che, secondo i dati di “Market Watch Npl”, curato da Banca Ifis, potrebbero raggiungere i 104 miliardi di euro entro la fine dell’anno. Del resto già nel primo semestre del 2017, ci sono state transazioni per 33 miliardi di euro in questo speciale mercato. Come ricorda Il Sole 24 Ore, se queste stime dovessero trovare riscontro, si registrerebbe una crescita record, con un ammontare pari al triplo delle masse trattate nei due anni precedenti. Tuttavia lo stesso quotidiano di Confindustria ricorda che ci potrebbero essere degli “imprevisti” nel raggiungere la cifra ipotizzata. Principalmente, “perché a livelli simili si arriverebbe per effetto di operazioni di grande taglia e carattere straordinario, non è detto cioè che per le altre, che mediamente si compiono durante l’anno e costituiscono il ‘nocciolo duro’ del mercato, si sia ricucito quello scarto fra le richieste di chi si vuole liberare del fardello delle sofferenze e quanto invece intende offrire chi fiuta l’affare”.

In buona sostanza, finite le operazioni di Mps o di Unicredit, gli investitori internazionale del settore potrebbero non ritenere più interessante il mercato italiano. Secondo Banca Ifis, in ogni caso, una diminuzione degli eventuali acquirenti non dovrebbe portare a una diminuzione del valore di cessione degli Npl, che ormai sembrano essersi stabilizzati in una forbice che va dall’11% del valore nominale, nel caso di un portafoglio consumer senza garanzie, al 33% nel caso di sofferenze garantite da beni o immobili.

LA VALUTAZIONE DEGLI NPL DELLE VENETE

Monte dei Paschi e le due banche venete sono state messe in sicurezza, anche attraverso il lavoro sui crediti in sofferenza. La cui valutazione ha creato non poche perplessità. Massimo Mucchetti ha infatti rilevato che se per Monte dei Paschi la cessione degli Npl avviene al 20,5% del loro valore, nel caso di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca si ritiene che la liquidazione farà recuperare il 46,9% del valore delle sofferenze. “Delle due l’una: o si sovrastima l’esito della liquidazione delle venete oppure si sta facendo un regalo ad Atlante”, ha detto all’Huffington Post il Senatore del Pd. Stefano Nora, senior investment manager, Responsabile settore finanziario di Pictet Asset Management, ha spiegato che probabilmente nelle cifre riportate dalla stampa sulle due banche venete vengono messe insieme sia le sofferenze che i crediti che difficilmente verranno pagati.

Dal suo punto di vista è facile ritiene che gli Npl veri e propri siano stati rettificati al 75%, in linea quindi con il valore di cessione di Monte dei Paschi. “Se però nel computo inseriamo anche i crediti non pagati ma ancora non finiti in sofferenza, che sono rettificati al 40%, ecco che il valore di cessione si alza sensibilmente. Ma in una situazione come quella veneta è normale che i prezzi si tengano estremamente bassi, come avvenuto in passato per situazioni simili. Una supervalutazione sarebbe un’aberrazione difficile da spiegare”, ha detto Nora a Formiche.net a cui ha spiegato quindi perché si può ritenere che la quotazione degli Npl di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sia in linea con il mercato.

© Riproduzione Riservata.