BORSA ITALIANA/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (18 agosto 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

Giornata praticamente priva di dati macroeconomici importanti quella di oggi. In mattinata nessuna notizia di rilievo è in arrivo dall'Eurozona. Alle 16:00 negli Stati Uniti verrà diffuso il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan, prima lettura preliminare per il mese di agosto. Ieri Piazza Affari ha perso lo 0,89%, chiudendo a quota 21.788 punti. Male Fca che ha iniziato una correzione dopo che era stata presa d'assalto dagli acquisti nelle scorse sedute: il titolo ha perso l'1,1%. In discesa anche Exor che ha ceduto oltre l'1,79% e Ferrari che ha lasciato oltre un punto percentuale.

Male anche gli istituti bancari: Unicredit ha ceduto il 2,05%, Ubi Banca il 2,62%, Mediobanca l'1,07% e Banco Bpm l'1,5%. Le uniche a salvarsi sono state Intesa Sanpaolo e Bper che hanno limitato le perdite rispettivamente allo 0,34% e allo 0,45%. Recordati ha fatto segnare un rialzo dello 0,77%, mentre Mediaset è salita dello 0,53% e Moncler dell'1,88%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 159 punti base. Il rendimento del Btp italiano decennale è stato pari al 2,03%

© Riproduzione Riservata.