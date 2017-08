MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la richiesta di proroga per la Gacs (oggi 18 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LA RICHIESTA DI PROROGA PER LA GACS

Quando il Governo aveva deciso all’inizio dello scorso anno di varare la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs) c’era un po’ di scetticismo sulla reale efficacia di questo strumento, che in effetti rimase per diverso tempo scarsamente utilizzato. Solamente nell’ultimo periodo, grazie alle operazioni sui crediti deteriorati, come quella di Monte dei Paschi, le Gacs hanno cominciato a essere “di moda”. Tuttavia sono da poco scaduti i 18 mesi dall’introduzione dello strumento fissati per la sua durata e il decreto del Mef prevede che si possa prolungare il periodo di altri 18 mesi, “previa approvazione della Commissione europea”. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il Governo si sarebbe già attivato per ottenere il via libera di Bruxelles. Tuttavia non è chiaro se abbia chiesto delle modifiche o se invece voglia ripresentare il medesimo testo del decreto.

Le Gacs potrebbero essere rese più appetibili e convenienti, visto che, scrive il quotidiano di Confindustria, sul mercato sono considerate “care”. Del resto sono in grado di far avere la garanzia dello Stato sulle tranche senior delle cartolarizzazioni, rendendole di fatto simili a dei Btp. Per questo gli investitori più esperti sono spinti spesso a cercare rendimenti più alti in strumenti che sono privi della Gacs. Il Sole 24 Ore segnala che alle banche stesse che cedono gli Npl potrebbe convenire tenere in portafoglio i titoli garantiti dallo Stato. Questo fa sì che le tranche senior non finiscano nemmeno sul mercato.

LA VALUTAZIONE DEGLI NPL DELLE VENETE

Monte dei Paschi e le due banche venete sono state messe in sicurezza, anche attraverso il lavoro sui crediti in sofferenza. La cui valutazione ha creato non poche perplessità. Massimo Mucchetti ha infatti rilevato che se per Monte dei Paschi la cessione degli Npl avviene al 20,5% del loro valore, nel caso di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca si ritiene che la liquidazione farà recuperare il 46,9% del valore delle sofferenze. “Delle due l’una: o si sovrastima l’esito della liquidazione delle venete oppure si sta facendo un regalo ad Atlante”, ha detto all’Huffington Post il Senatore del Pd. Stefano Nora, senior investment manager, Responsabile settore finanziario di Pictet Asset Management, ha spiegato che probabilmente nelle cifre riportate dalla stampa sulle due banche venete vengono messe insieme sia le sofferenze che i crediti che difficilmente verranno pagati.

Dal suo punto di vista è facile ritiene che gli Npl veri e propri siano stati rettificati al 75%, in linea quindi con il valore di cessione di Monte dei Paschi. “Se però nel computo inseriamo anche i crediti non pagati ma ancora non finiti in sofferenza, che sono rettificati al 40%, ecco che il valore di cessione si alza sensibilmente. Ma in una situazione come quella veneta è normale che i prezzi si tengano estremamente bassi, come avvenuto in passato per situazioni simili. Una supervalutazione sarebbe un’aberrazione difficile da spiegare”, ha detto Nora a Formiche.net a cui ha spiegato quindi perché si può ritenere che la quotazione degli Npl di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sia in linea con il mercato.

© Riproduzione Riservata.