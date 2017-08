MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e i risarcimenti chiesti dai vecchi soci (oggi 19 agosto 2017)

Lapresse

I RISARCIMENTI RICHIESTI DAI VECCHI SOCI

Nella semestrale recentemente approvata dal Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi non c’erano solamente dati relativi alle rettifiche sui crediti deteriorati e alle perdite registrate superiori ai 3,2 miliardi di euro. Toscana24, portale legato a Il Sole 24 Ore, ricorda infatti che dal documento emerge che ci sono circa 800 vecchi soci che hanno chiesto i danni ritenendo di essere stati indotti, attraverso bilanci e prospetti falsi, a comprare azioni e a sottoscrivere diversi aumenti di capitale nel periodo tra il 2008 e il 2015. Si tratta di un numero più che raddoppiato dall’inizio dell’anno e che Monte dei Paschi stessa ritiene possa aumentare ancora in maniera significativa. Il punto è che finora le richieste di danni hanno superato la cifra di 800 milioni di euro. Circa 137 milioni sono stati richiesti dalla Coop Centro Italia e dalla sua controllata Coofin. Si ricorderà che Coop Centro Italia recentemente aveva approvato il bilancio 2016, chiuso con una perdita di 55 milioni di euro determinata principalmente da una maxisvalutazione (di circa 46 milioni di euro) delle azioni di Mps in suo possesso.

“Allo scorso 31 dicembre il totale delle richieste di danni recapitati alla banca ammontava a 396 milioni di euro. A essere lievitati sono soprattutto i reclami (ai tempi fermi a 478 richieste per un controvalore di 118 milioni) mentre le cause in giudizio sono sostanzialmente invariate”, si legge su Toscana24. E, come detto, lo stesso Monte dei Paschi non esclude che il numero delle richieste possa aumentare, in virtù anche dei procedimenti penali in corso contro gli ex vertici.

LA RICHIESTA DI PROROGA PER LA GACS

Quando il Governo aveva deciso all’inizio dello scorso anno di varare la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs) c’era un po’ di scetticismo sulla reale efficacia di questo strumento, che in effetti rimase per diverso tempo scarsamente utilizzato. Solamente nell’ultimo periodo, grazie alle operazioni sui crediti deteriorati, come quella di Monte dei Paschi, le Gacs hanno cominciato a essere “di moda”. Tuttavia sono da poco scaduti i 18 mesi dall’introduzione dello strumento fissati per la sua durata e il decreto del Mef prevede che si possa prolungare il periodo di altri 18 mesi, “previa approvazione della Commissione europea”. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il Governo si sarebbe già attivato per ottenere il via libera di Bruxelles. Tuttavia non è chiaro se abbia chiesto delle modifiche o se invece voglia ripresentare il medesimo testo del decreto.

Le Gacs potrebbero essere rese più appetibili e convenienti, visto che, scrive il quotidiano di Confindustria, sul mercato sono considerate “care”. Del resto sono in grado di far avere la garanzia dello Stato sulle tranche senior delle cartolarizzazioni, rendendole di fatto simili a dei Btp. Per questo gli investitori più esperti sono spinti spesso a cercare rendimenti più alti in strumenti che sono privi della Gacs. Il Sole 24 Ore segnala che alle banche stesse che cedono gli Npl potrebbe convenire tenere in portafoglio i titoli garantiti dallo Stato. Questo fa sì che le tranche senior non finiscano nemmeno sul mercato.

© Riproduzione Riservata.