MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Valentini: resterà autonomo (oggi 2 agosto 2017)

Non poteva che essere soddisfatto Massimo Valentini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con cui viene regolamentata la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi. In una nota il Sindaco di Siena ha detto: “Finalmente l’incendio è spento, ora torni la fiducia ma si puniscano i colpevoli”. Il primo cittadino della città toscana ha voluto evidenziare come Monte dei Paschi, a differenza di altre banche in crisi, che verranno inglobate da altre più grandi, resterà autonomo e ha anche ricordato che le difficoltà della banca sono emerse a causa del rigore “con cui l’Europa ha esasperato il concetto precauzionale dello scenario avverso e della ricapitalizzazione preventiva”. Valentini ha anche guardato avanti, auspicando che il nuovo board della banca, che nascerà a seguito della ricapitalizzazione, sia composto da “persone competenti e oneste, che valorizzino i dipendenti”. Ma ha anche detto che “Siena non dimentica e auspica sentenze rapide e severe e anche una Commissione parlamentare di inchiesta che risponda agli interrogativi che quella regionale non ha saputo completamente risolvere”.

Il Sindaco ha quindi auspicato che la cospicua presenza dello Stato nel capitale di Mps possa tenere a debita distanza il clientelismo, facendo anche recuperare nei senesi e nei toscani la fiducia nella banca, “anche perché quasi tutte le altre banche in regione non parlano più toscano”. “Monte dei Paschi torni ad essere interlocutore di famiglie e piccole e medie imprese ed a caratterizzarsi come banca del territorio, evitando di omogeneizzarsi ad altre banche tutte uguali, con sede a Milano e cervello fuori Italia”, ha aggiunto.

Dopo la messa in sicurezza di Monte dei Paschi, di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non è mancato chi sosteneva che a finire sotto i riflettori sarebbe stata Carige. La banca ligure ha quindi annunciato di aver avviato il processo di cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza, oltre che alcuni immobili di pregio, della piattaforma di gestione degli Npl stessi, di Creditis Spa e del business merchant book. In una nota viene spiegato che il portafoglio di Npl ha un valore lordo non inferiore a 1,2 miliardi di euro e Carige sta lavorando per predisporre una virtual data room. Sembrano essere invece già stati individuati i possibili acquirenti della piattaforma di gestione degli Npl tra gli operatori specializzati del settore. Per quel che riguarda gli immobili di pregio, la banca è concentrata sulla cessione di uno con superficie lorda di circa 2.600 metri quadri situato a Milano in corso Vittorio Emanuele, oltre che di un palazzo di Roma con otto piani fuori terra e due interrati. Al momento i due immobili sono occupati da Carige stessa.

La banca ligure vuol poi cedere il 100% di Creditis, uscendo quindi dal business del credito al consumo, ma ancora non c’è il nome di acquirente. Queste operazioni, viene aggiunto nella nota, partiranno entro la fine di questa settimana, con l’obiettivo di concluderle entro la fine dell’anno, con un beneficio atteso sul patrimonio paria a 200 milioni di euro. L’amministratore delegato, Paolo Fiorentino, ha detto che l’obiettivo resta quello di creare una banca attrattiva e per questo si sta pensando a una linea distributiva per la vendita di prodotti di terzi. Inoltre, ha annunciato che ci saranno delle razionalizzazioni sulle filiali.

