MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, il ritorno in Borsa tra settembre e ottobre (oggi 20 agosto 2017)

Monte dei Paschi , Lapresse

IL RITORNO IN BORSA

Dopo che la ricapitalizzazione precauzionale di Mps ha avuto il via libera da parte delle autorità europee e sono stati anche emanati i relativi decreti da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze, si è fatta sempre più pressante la domanda circa il ritorno dei titoli della banca toscana alle contrattazioni. Del resto ci sono gli obbligazionisti subordinati che hanno subito una conversione forzata dei loro titoli in azioni. Alcuni di loro avranno la facoltà di poter convertire le stesse in bond senior. Tuttavia per prendere la scelta migliore sarebbe bene sapere anche a quanto ammonta il valore effettivo delle azioni, visto che il Tesoro ha sottoscritto quelle di nuova emissione a un prezzo più basso rispetto a quello frutto della conversione degli obbligazionisti subordinati e ulteriormente diverso, per effetto della ricapitalizzazione, dall’ultimo registrato in Borsa nello scorso dicembre. Senza dimenticare, poi, che proprio coloro che detengono azioni di Montepaschi da diverso tempo non hanno ancora capito a quanto ammonterà la loro perdita.

Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, non si dovrebbe attendere molto per il ritorno di Mps in Borsa, visto che una bozza del prospetto informativo relativo all’offerta di scambio azioni/bond senior per il ristoro dei risparmiatori è già stata fatta arrivare alla Consob e tale offerta sarà contestuale al ritorno in Borsa. “Se tutto andrà secondo le attese, il ritorno in Borsa di Monte dei Paschi di Siena dovrebbe avvenire tra fine settembre e inizio ottobre”, si legge sul quotidiano milanese.

I RISARCIMENTI RICHIESTI DAI VECCHI SOCI

Nella semestrale recentemente approvata dal Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi non c’erano solamente dati relativi alle rettifiche sui crediti deteriorati e alle perdite registrate superiori ai 3,2 miliardi di euro. Toscana24, portale legato a Il Sole 24 Ore, ricorda infatti che dal documento emerge che ci sono circa 800 vecchi soci che hanno chiesto i danni ritenendo di essere stati indotti, attraverso bilanci e prospetti falsi, a comprare azioni e a sottoscrivere diversi aumenti di capitale nel periodo tra il 2008 e il 2015. Si tratta di un numero più che raddoppiato dall’inizio dell’anno e che Monte dei Paschi stessa ritiene possa aumentare ancora in maniera significativa. Il punto è che finora le richieste di danni hanno superato la cifra di 800 milioni di euro. Circa 137 milioni sono stati richiesti dalla Coop Centro Italia e dalla sua controllata Coofin. Si ricorderà che Coop Centro Italia recentemente aveva approvato il bilancio 2016, chiuso con una perdita di 55 milioni di euro determinata principalmente da una maxisvalutazione (di circa 46 milioni di euro) delle azioni di Mps in suo possesso.

“Allo scorso 31 dicembre il totale delle richieste di danni recapitati alla banca ammontava a 396 milioni di euro. A essere lievitati sono soprattutto i reclami (ai tempi fermi a 478 richieste per un controvalore di 118 milioni) mentre le cause in giudizio sono sostanzialmente invariate”, si legge su Toscana24. E, come detto, lo stesso Monte dei Paschi non esclude che il numero delle richieste possa aumentare, in virtù anche dei procedimenti penali in corso contro gli ex vertici.

