BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Fca a +3,3%, UnipolSai a -0,9% (21 agosto 2017)

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:30

Non è una giornata con dati macroeconomici interessanti quella di oggi per la Borsa italiana. L’attenzione degli investitori è concentrata sui discorsi dei banchieri centrali che ci saranno a partire da giovedì all’appuntamento di Jackson Hole. Per il momento Piazza Affari cede lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rialzo Atlantia (+0,6%), Azimut (+0,2%), Banca Generali (+0,3%), Buzzi (+0,3%), Cnh Industrial (+0,4%), Eni (+0,1%), Exor (+1,5%), Fca (+3,3%), Fineco (+0,1%), Moncler (+0,1%), Tenaris (+0,1%) e Unipol (+0,3%). I ribassi più ampi sono quelli di A2A (-0,5%), Banco Bpm (-0,7%), Enel (-0,5%), Intesa Sanpaolo (-0,5%), Italgas (-0,5%), Luxottica (-0,6%), Mediobanca (-0,7%), UnipolSai (-0,9%) e Yoox (-0,6%). Fuori dal listino principale Pierrel sale dell’8,5%, mentre Energy Lab cede il 6,7%. Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,175, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 160 punti base.

