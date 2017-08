MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, rischio esodati per gli esuberi? (oggi 21 agosto 2017)

Lapresse

RISCHIO ESODATI PER GLI ESUBERI?

Come noto, il piano industriale di Monte dei Paschi approvato dalle istituzioni europee prevede che ci siano circa 5.500 esuberi, di cui 4.800 in Italia in base a scelte volontarie dei dipendenti. Nelle scorse settimane, i vertici della banca e i sindacati hanno siglato un accordo per 1.200 uscite che avverranno entro fine ottobre, definendo anche quali lavoratori potranno accedere agli “scivoli” previsti, con l’utilizzo del fondo di solidarietà di categoria. Il Manifesto riporta però l’allarme lanciato da Stefano De Rosa, ex sindacalista e bancario di Roma ancora in attività. L’accordo prevede infatti che i dipendenti per uscire dall’azienda dovranno provvedere entro il 10 ottobre alle dimissioni telematiche. Che tuttavia rappresentano una modalità che, avverte De Rosa, “esclude del tutto la possibilità di raggiungere accordi in ‘sede protetta’ come quella sindacale, usata in tutti gli altri accordi nei quali i lavoratori sottoscrivevano le dimissioni nella sede dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana”.

In buona sostanza, se ci fossero una riforma delle pensioni che modificasse i requisiti di vecchiaia, questi lavoratori potrebbero trovarsi a essere degli esodati. Cioè, una volta terminata la copertura del fondo, non avrebbero però i requisiti per accedere alla pensione. Il Manifesto riporta però anche le parole di Antonio Damiani, che ha seguito l’accordo per la Fisac e secondo cui non esiste alcun rischio. “Nel caso di teoriche modifiche legislative troveremo le soluzione per salvaguardare i lavoratori assieme all’azienda, questo è scritto esplicitamente nell’accordo”, spiega il sindacalista.

I RISARCIMENTI RICHIESTI DAI VECCHI SOCI

Nella semestrale recentemente approvata dal Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi non c’erano solamente dati relativi alle rettifiche sui crediti deteriorati e alle perdite registrate superiori ai 3,2 miliardi di euro. Toscana24, portale legato a Il Sole 24 Ore, ricorda infatti che dal documento emerge che ci sono circa 800 vecchi soci che hanno chiesto i danni ritenendo di essere stati indotti, attraverso bilanci e prospetti falsi, a comprare azioni e a sottoscrivere diversi aumenti di capitale nel periodo tra il 2008 e il 2015. Si tratta di un numero più che raddoppiato dall’inizio dell’anno e che Monte dei Paschi stessa ritiene possa aumentare ancora in maniera significativa. Il punto è che finora le richieste di danni hanno superato la cifra di 800 milioni di euro. Circa 137 milioni sono stati richiesti dalla Coop Centro Italia e dalla sua controllata Coofin. Si ricorderà che Coop Centro Italia recentemente aveva approvato il bilancio 2016, chiuso con una perdita di 55 milioni di euro determinata principalmente da una maxisvalutazione (di circa 46 milioni di euro) delle azioni di Mps in suo possesso.

“Allo scorso 31 dicembre il totale delle richieste di danni recapitati alla banca ammontava a 396 milioni di euro. A essere lievitati sono soprattutto i reclami (ai tempi fermi a 478 richieste per un controvalore di 118 milioni) mentre le cause in giudizio sono sostanzialmente invariate”, si legge su Toscana24. E, come detto, lo stesso Monte dei Paschi non esclude che il numero delle richieste possa aumentare, in virtù anche dei procedimenti penali in corso contro gli ex vertici.

