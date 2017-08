MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e la richiesta di Patuelli (oggi 22 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LA RICHIESTA DI PATUELLI

Complice anche la situazione di crisi di alcune banche, come Monte dei Paschi o le venete, o la paura dopo la normativa sul bail-in, non sono pochi gli italiani che hanno preso in considerazione di spostare i loro conti correnti. Anche perché non sono mancati rincari dei costi. E secondo Antonio Patuelli è ormai arrivato il momento di creare un Indicatore sintetico di costo a livello europeo. “I vigilanti dell'Eba e della Bce, invece di limitarsi alle questioni patrimoniali, inventino un meccanismo di comparabilità che riguardi tutta l'Unione bancaria”, dice il Presidente dell’Abi in un’intervista a L’Economia, il supplemento de Il Corriere della Sera. “Abbiamo la libera circolazione dei soldi, la vigilanza unica. Come possiamo avere regole nazionali sulla trasparenza dei prodotti bancari?”, aggiunge subito dopo, segnalando anche come ancora serva il decreto del Tesoro per far sì che in Italia possa partire la piattaforma informatica in grado di aiutare i cittadini a confrontare più facilmente i costi dei conti correnti.

Patuelli chiarisce anche che se è vero che alcune banche hanno motivato recenti rincari con il contributo dato ai salvataggi “di sistema”, è altrettanto vero che quella non può considerarsi l’unica ragione per l’aumento dei costi: “Per le banche italiane è cambiato tutto con i tassi negativi. E in altri Paesi, come la Germania, i tassi dei conti correnti sono negativi, in Italia no. Una volta il servizio bancario era remunerato parzialmente dalla forbice dei tassi, ora e' chiaro che viene remunerato in modo più esplicito”. A proposito poi del fatto che Mps dovrà recuperare clienti, Patuelli ricorda che “non potrà fare dumping sui prezzi, deve attenersi alle regole europee. Lo Stato non può dopare una banca”.

RISCHIO ESODATI PER GLI ESUBERI?

Come noto, il piano industriale di Monte dei Paschi approvato dalle istituzioni europee prevede che ci siano circa 5.500 esuberi, di cui 4.800 in Italia in base a scelte volontarie dei dipendenti. Nelle scorse settimane, i vertici della banca e i sindacati hanno siglato un accordo per 1.200 uscite che avverranno entro fine ottobre, definendo anche quali lavoratori potranno accedere agli “scivoli” previsti, con l’utilizzo del fondo di solidarietà di categoria. Il Manifesto riporta però l’allarme lanciato da Stefano De Rosa, ex sindacalista e bancario di Roma ancora in attività. L’accordo prevede infatti che i dipendenti per uscire dall’azienda dovranno provvedere entro il 10 ottobre alle dimissioni telematiche. Che tuttavia rappresentano una modalità che, avverte De Rosa, “esclude del tutto la possibilità di raggiungere accordi in ‘sede protetta’ come quella sindacale, usata in tutti gli altri accordi nei quali i lavoratori sottoscrivevano le dimissioni nella sede dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana”.

In buona sostanza, se ci fossero una riforma delle pensioni che modificasse i requisiti di vecchiaia, questi lavoratori potrebbero trovarsi a essere degli esodati. Cioè, una volta terminata la copertura del fondo, non avrebbero però i requisiti per accedere alla pensione. Il Manifesto riporta però anche le parole di Antonio Damiani, che ha seguito l’accordo per la Fisac e secondo cui non esiste alcun rischio. “Nel caso di teoriche modifiche legislative troveremo le soluzione per salvaguardare i lavoratori assieme all’azienda, questo è scritto esplicitamente nell’accordo”, spiega il sindacalista.

© Riproduzione Riservata.