MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e le mosse della Germania sulle Pse (oggi 23 agosto 2017)

LE MOSSE DELLA GERMANIA SULLE PSE

Mentre in Italia lo Stato è già sopra il 50% di Monte dei Paschi e si prepara a veder crescere ancora la sua quota, in Germania il Governo cerca di togliere alcune banche di sviluppo regionali dalla normativa bancaria europea. Sono infatti molte le “promotional bank” che sono nella lista delle cosiddette “public sector entities”, ovvero banche che, per quel che riguarda i requisiti patrimoniali, possono essere considerate allo stesso livello di rischio degli Stati cui appartengono. Per inciso va detto che non ce n’è nemmeno una italiana. Queste banche, quindi, hanno non pochi vantaggi riguardo la normativa patrimoniale e anche un ruolo importante nell’economia tedesca, dato che finanziano infrastrutture e progetti territoriali. L’intento di Berlino è ora di far sì che queste promotional banks presenti nei vari Land vengano escluse da ogni tipo di regole europee per sottostare soltanto a quelle delle autorità tedesche.

Milano Finanza fa notare che se si considera che le istituzioni pubbliche sono già ben presenti nel sistema bancario tedesco, attraverso, per esempio, landesbank e sparkasse, è come se ci fosse un grande e permanente aiuto di Stato all’economia della Germania che rischia di essere sempre meno “vigilato” dalle autorità europee. Una situazione che avvantaggia non poco l’economia tedesca e che contribuisce a far sì che imprese e famiglie abbiano crediti a tassi più bassi rispetto a quelli che con tutta probabilità otterrebbero nel caso vi fosse un mercato non influenzato dalla presenza pubblic.

LA RICHIESTA DI PATUELLI

Complice anche la situazione di crisi di alcune banche, come Monte dei Paschi o le venete, o la paura dopo la normativa sul bail-in, non sono pochi gli italiani che hanno preso in considerazione di spostare i loro conti correnti. Anche perché non sono mancati rincari dei costi. E secondo Antonio Patuelli è ormai arrivato il momento di creare un Indicatore sintetico di costo a livello europeo. “I vigilanti dell'Eba e della Bce, invece di limitarsi alle questioni patrimoniali, inventino un meccanismo di comparabilità che riguardi tutta l'Unione bancaria”, dice il Presidente dell’Abi in un’intervista a L’Economia, il supplemento de Il Corriere della Sera. “Abbiamo la libera circolazione dei soldi, la vigilanza unica. Come possiamo avere regole nazionali sulla trasparenza dei prodotti bancari?”, aggiunge subito dopo, segnalando anche come ancora serva il decreto del Tesoro per far sì che in Italia possa partire la piattaforma informatica in grado di aiutare i cittadini a confrontare più facilmente i costi dei conti correnti.

Patuelli chiarisce anche che se è vero che alcune banche hanno motivato recenti rincari con il contributo dato ai salvataggi “di sistema”, è altrettanto vero che quella non può considerarsi l’unica ragione per l’aumento dei costi: “Per le banche italiane è cambiato tutto con i tassi negativi. E in altri Paesi, come la Germania, i tassi dei conti correnti sono negativi, in Italia no. Una volta il servizio bancario era remunerato parzialmente dalla forbice dei tassi, ora e' chiaro che viene remunerato in modo più esplicito”. A proposito poi del fatto che Mps dovrà recuperare clienti, Patuelli ricorda che “non potrà fare dumping sui prezzi, deve attenersi alle regole europee. Lo Stato non può dopare una banca”.

