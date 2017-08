BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Fca a +1,6%, Enel a +1,2% (24 agosto 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:05

Oggi prenderà il via il meeting di Jackson Hole, dove sono attesi i discorsi di Janet Yellen e Mario Draghi. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, c’è certamente attesa per conoscere il numero delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in arrivo nel pomeriggio dagli Usa, insieme al dato sulle vendite di abitazioni esistenti relativo al mese di luglio. Nell’attesa la Borsa italiana guadagna lo 0,5% e sul listino principale troviamo in rosso Azimut (-0,2%), Banca Mediolanum (-0,1%), Bper (-0,4%), Buzzi (-0,4%), Generali (-0,1%), Leonardo (-0,8%), Mediaset (-0,1%), Poste Italiane (-0,2%), Prysmian (-0,7%), Saipem (-0,3%), Telecom Italia (-0,1%), Tenaris (-0,2%) e Yoox (-0,1%). I rialzi più consistenti sono quelli di A2A (+0,6%), Banco Bpm (+0,8%), Brembo (+1,5%), Enel (+1,2%), Fca (+1,6%), Fineco (+0,6%), Intesa Sanpaolo (+0,8%), Luxottica (+0,9%), Recordati (+1%), Ubi Banca (+0,8%) e Unicredit (+0,9%). Fuori dal listino principale Ecosuntek sale del 6,6%, mentre Gambero rosso cede il 3,5%. Il cambio euro/dollaro si trova appena sotto quota 1,18, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 173 punti base.

