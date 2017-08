FORUM ADVANTAGE FINANCIAL/ Al Meeting di Rimini la presentazione di Advantage Greenmango United4Business

Francesco Confuorti, Presidente e Ceo di Advantage Financial

Domani al Meeting di Rimini, nel corso del Forum Advantage Financial "Prospettive globali di crescita e dinamiche dei piccoli stati e delle città- stato", Francesco Confuorti (presidente e Ceo del gruppo) presenterà Advantage Greenmango United4Business, la piattaforma del network Advantage ideata per far incontrare aziende italiane e internazionali indirizzata soprattutto alle PMI. Advantage Greenmango United4Business consente di valutare l'impatto sostenibile delle aziende con cui si intraprendono relazioni commerciali e favorisce relazioni on-line ma anche on-site consentendo un migliore focus sulle aziende e mettendo a disposizione servizi di "business matching" efficaci e immediati: grazie a un algoritmo di proprietà, tutte le opportunità di business caricate sulla piattaforma vengono veicolate alle imprese coi requisiti migliori per raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati. Obiettivo generale della piattaforma di Advantage è favorire l'incremento dell'interscambio, l'uso e il consumo di beni e prodotti sostenibili del Made in Italy con aziende e mercati internazionali.

Al Forum Advantage, che si terrà domani alle 15:00, parteciperanno Oddo Per Brekk, Vice Direttore del Dipartimento Asia e Pacifico del Fondo Monetario internazionale; Alain Bifani, Direttore generale del Ministero delle Finanze in Libano; Domenico Fanizza, Direttore Esecutivo per l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito della Banca di Sviluppo Africana; Wafik Grais, Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino; Federico Fubini, Vice Direttore del Corriere della Sera; Francesco Confuorti, Presidente e Amministratore Delegato di Advantage Financial; Tom Amolo, Ambasciatore del Ministero degli Affari Esteri del Kenya; Alberto Mingardi, Direttore Generale dell'Istituto Bruno Leoni; Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Paolo Messa, Direttore del Centro Studi Americani.

Il Forum Advantage sarà trasmesso live streaming tramite IlSussidiario.net, giornale on line che il Gruppo Advantage facente capo a Francesco Confuorti controlla insieme alla Fondazione per la Sussidiarietà presieduta da Giorgio Vittadini.

